'BEM BLACK'

Thiaguinho ganha joia exclusiva em nova turnê em parceria inédita

Cantor será vestido pela marca ao longo da “Bem Black”, projeto que estreia com acessórios especiais e peça criada para a turnê

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 17:46

Thiaguinho estreia a turnê Bem Black com joia exclusiva e parceria inédita com a Rommanel Crédito: Divulgação

A nova fase de Thiaguinho nos palcos chega cercada de estilo, identidade e estratégia de marca. O artista anunciou uma parceria inédita com Rommanel para a turnê Bem Black, que estreou em 11 de abril e promete unir música, moda e representatividade em um só espetáculo.

Como parte do acordo, a Rommanel passa a vestir Thiaguinho e os integrantes da Banda do Poder durante toda a agenda de shows, com peças selecionadas de coleções já disponíveis nas lojas da marca.

O movimento aproxima ainda mais a empresa do universo do entretenimento e aposta no lifestyle ligado à música brasileira contemporânea.

Entre os destaques da parceria está o lançamento de uma peça criada especialmente para o projeto: um cordão com o logo oficial da turnê Bem Black.

Thiaguinho 1 de 7

O acessório já começou a ser usado por Thiaguinho e pelos músicos no palco, funcionando como uma extensão estética do conceito do show e reforçando a identidade visual da nova era do cantor.

A proposta de Bem Black mergulha em influências do soul, jazz e samba, estilos que ajudam a construir a atmosfera musical e visual do espetáculo.

A escolha da Rommanel acompanha esse posicionamento e amplia a presença da marca em territórios ligados à moda, autenticidade e expressão cultural.

Em um dos momentos mais sólidos da carreira, Thiaguinho segue expandindo sua imagem para além da música. A parceria com a Rommanel reforça o peso comercial do cantor e seu alcance junto a diferentes públicos, unindo carisma, estilo e identificação.