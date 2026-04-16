Thiaguinho ganha joia exclusiva em nova turnê em parceria inédita

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de abril de 2026 às 17:46
A nova fase de Thiaguinho nos palcos chega cercada de estilo, identidade e estratégia de marca. O artista anunciou uma parceria inédita com Rommanel para a turnê Bem Black, que estreou em 11 de abril e promete unir música, moda e representatividade em um só espetáculo.
Como parte do acordo, a Rommanel passa a vestir Thiaguinho e os integrantes da Banda do Poder durante toda a agenda de shows, com peças selecionadas de coleções já disponíveis nas lojas da marca.
O movimento aproxima ainda mais a empresa do universo do entretenimento e aposta no lifestyle ligado à música brasileira contemporânea.
Entre os destaques da parceria está o lançamento de uma peça criada especialmente para o projeto: um cordão com o logo oficial da turnê Bem Black.
Thiaguinho
O acessório já começou a ser usado por Thiaguinho e pelos músicos no palco, funcionando como uma extensão estética do conceito do show e reforçando a identidade visual da nova era do cantor.
A proposta de Bem Black mergulha em influências do soul, jazz e samba, estilos que ajudam a construir a atmosfera musical e visual do espetáculo.
A escolha da Rommanel acompanha esse posicionamento e amplia a presença da marca em territórios ligados à moda, autenticidade e expressão cultural.
Em um dos momentos mais sólidos da carreira, Thiaguinho segue expandindo sua imagem para além da música. A parceria com a Rommanel reforça o peso comercial do cantor e seu alcance junto a diferentes públicos, unindo carisma, estilo e identificação.
Com agenda lotada e uma base fiel de fãs, o artista transforma a turnê em vitrine para experiências que vão além do palco.