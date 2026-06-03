MATERNIDADE

Thaila Ayala fica assustada ao ser criticada por comprar vestido de princesa para filho usar na escola: 'É algo tão normal'

Atriz disse que estranhou o espanto de pessoas próximas ao verem o menino brincar com maquiagem e usar fantasia de Frozen

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:30

Thaila Ayala Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Thaila Ayala falou sobre a criação dos filhos Francisco, de 4 anos, e Tereza, de 3, durante participação em seu podcast Mil e Uma TrETAS. A artista revelou ter ficado surpresa com a reação de algumas pessoas ao verem o filho mais velho brincar com maquiagem, usar mochila rosa e vestir uma fantasia inspirada em uma princesa.

Segundo Thaila, a situação aconteceu de forma natural dentro de casa. Enquanto se maquiava, Francisco brincava ao lado da irmã com pincéis e acessórios de beleza. A atriz contou que alguns profissionais que estavam presentes elogiaram o fato de ela permitir a brincadeira, algo que a deixou intrigada. "Eu nem entendi no começo. É algo tão normal", relatou.

Thaila Ayala, Renato Góes e seus filhos 1 de 10

A atriz também lembrou outro episódio que chamou atenção de pessoas próximas. Fã de desenhos infantis, Francisco demonstrou interesse por uma mochila rosa inspirada em um personagem que acompanha. De acordo com Thaila, a escolha causou surpresa entre alguns adultos.

O momento que mais gerou comentários, porém, aconteceu quando ela comprou para o filho uma fantasia da princesa Elsa, personagem do filme Frozen. "Eu comprei o vestido da Frozen, e todo mundo falou: 'Ele vai para a escola assim?'. Eu falei: 'Vai'", contou.

Para a atriz, o episódio evidenciou como escolhas simples da infância ainda provocam reações inesperadas. Ela afirmou não ver problema nas brincadeiras ou nos interesses das crianças e destacou que busca oferecer liberdade para que os filhos explorem diferentes atividades dentro da rotina familiar.