Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Wanessa Camargo revela luta contra bebida alcoólica e bulimia: 'Estava me destruindo'

Cantora contou que enfrentou bulimia, síndrome do pânico e problemas com bebida durante os primeiros anos da carreira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:57

Wanessa
Wanessa Crédito: Reprodução

Wanessa Camargo relembrou um dos períodos mais difíceis de sua vida ao falar sobre os problemas que enfrentou com o consumo excessivo de álcool e a bulimia. Em entrevista ao programa Corredor 5, a artista contou que os transtornos afetaram sua saúde física e emocional e a levaram a buscar ajuda profissional.

Segundo Wanessa, o hábito de beber começou de forma social, mas acabou se tornando um problema com o passar do tempo. A cantora relatou que frequentava muitas festas, consumia álcool em excesso e precisava cumprir compromissos profissionais mesmo enfrentando ressacas constantes.

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo é a primeira confirmada no Dança dos Famosos 2025 por Divulgação
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
Wanessa Camargo por Reprodução
1 de 16
Wanessa Camargo é a primeira confirmada no Dança dos Famosos 2025 por Divulgação

"Minha questão foi mais com o álcool. Sempre gostei de beber. No começo, era algo mais social, mas chegou um momento em que começou a sair do controle", afirmou.

A artista também revelou que, nesse período, começou a desenvolver sintomas da síndrome do pânico. Paralelamente, enfrentava a bulimia, transtorno alimentar que demorou a ser identificado por pessoas próximas.

Leia mais

Imagem - Junior Lima desabafa sobre encontro com Michael Jackson: 'Uma das maiores frustrações da vida'

Junior Lima desabafa sobre encontro com Michael Jackson: 'Uma das maiores frustrações da vida'

Imagem - Jogador Rodrygo e Jon Vlogs promovem festa secreta cheia de mulheres e com multa de R$ 584 mil para quem vazar imagens

Jogador Rodrygo e Jon Vlogs promovem festa secreta cheia de mulheres e com multa de R$ 584 mil para quem vazar imagens

Imagem - Ex-BBB Juninho fala sobre decisão de fazer conteúdo adulto gay e avisa: 'Sou hétero'

Ex-BBB Juninho fala sobre decisão de fazer conteúdo adulto gay e avisa: 'Sou hétero'

De acordo com Wanessa, uma das características da doença fazia com que o problema passasse despercebido. "Eu comia muito e depois vomitava tudo. Por um lado, eu estava muito feliz e, por outro, estava me destruindo", relatou.

A cantora decidiu iniciar tratamento ao perceber que os transtornos poderiam comprometer sua voz, considerada seu principal instrumento de trabalho. A partir daí, passou a investir no acompanhamento terapêutico e no processo de recuperação.

Além de falar sobre os desafios do passado, Wanessa comentou a fase atual da vida pessoal. A cantora vive um relacionamento com o ator Bruno Bevan e afirmou que o autoconhecimento teve papel importante na construção de relações mais saudáveis.

Ao refletir sobre autoestima, a artista disse que aprendeu a reconhecer o próprio valor ao longo dos anos. "A baixa autoestima é destruidora", afirmou, acrescentando que hoje vive um momento mais equilibrado e feliz.

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira