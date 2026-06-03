LUTA

Wanessa Camargo revela luta contra bebida alcoólica e bulimia: 'Estava me destruindo'

Cantora contou que enfrentou bulimia, síndrome do pânico e problemas com bebida durante os primeiros anos da carreira

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:57

Wanessa Crédito: Reprodução

Wanessa Camargo relembrou um dos períodos mais difíceis de sua vida ao falar sobre os problemas que enfrentou com o consumo excessivo de álcool e a bulimia. Em entrevista ao programa Corredor 5, a artista contou que os transtornos afetaram sua saúde física e emocional e a levaram a buscar ajuda profissional.

Segundo Wanessa, o hábito de beber começou de forma social, mas acabou se tornando um problema com o passar do tempo. A cantora relatou que frequentava muitas festas, consumia álcool em excesso e precisava cumprir compromissos profissionais mesmo enfrentando ressacas constantes.

Wanessa Camargo 1 de 16

"Minha questão foi mais com o álcool. Sempre gostei de beber. No começo, era algo mais social, mas chegou um momento em que começou a sair do controle", afirmou.

A artista também revelou que, nesse período, começou a desenvolver sintomas da síndrome do pânico. Paralelamente, enfrentava a bulimia, transtorno alimentar que demorou a ser identificado por pessoas próximas.

De acordo com Wanessa, uma das características da doença fazia com que o problema passasse despercebido. "Eu comia muito e depois vomitava tudo. Por um lado, eu estava muito feliz e, por outro, estava me destruindo", relatou.

A cantora decidiu iniciar tratamento ao perceber que os transtornos poderiam comprometer sua voz, considerada seu principal instrumento de trabalho. A partir daí, passou a investir no acompanhamento terapêutico e no processo de recuperação.

Além de falar sobre os desafios do passado, Wanessa comentou a fase atual da vida pessoal. A cantora vive um relacionamento com o ator Bruno Bevan e afirmou que o autoconhecimento teve papel importante na construção de relações mais saudáveis.