NO SIGILO

Jogador Rodrygo e Jon Vlogs promovem festa secreta cheia de mulheres e com multa de R$ 584 mil para quem vazar imagens

Convidados participaram de arraiá reservado em São Paulo e precisaram seguir regras rígidas de sigilo

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:17

Rodrygo e Jon Vlogs promoveram festa secreta Crédito: Reprodução

O atacante Rodrygo Goes e o influenciador Jon Vlogs promoveram uma festa reservada para convidados selecionados em São Paulo na noite desta terça-feira (2). Batizado de "Arrayá", o evento chamou atenção não apenas pela lista restrita de participantes, mas também pelas medidas adotadas para evitar vazamentos.

Segundo informações divulgadas pela coluna Retratos da Vida, os organizadores estabeleceram uma multa de 100 mil euros, cerca de R$ 584 mil na cotação atual, para qualquer convidado que compartilhasse fotos ou vídeos da celebração sem autorização.

Rodrygo e Jon Vlogs promoveram festa secreta 1 de 6

Apesar do forte esquema de sigilo, algumas convidadas acabaram dando pistas sobre a festa ao publicarem registros dos looks escolhidos para a ocasião antes do início do evento. As produções seguiam uma proposta que misturava referências country com estampas animal print.

Entre os nomes que mostraram detalhes da preparação estavam a influenciadora Bia Michelle e a influenciadora Gabriela Lenzi, que compartilharam imagens dos figurinos usados no arraiá.