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Não sabe fazer ovo? Receita derruba dois participantes do MasterChef Brasil

Prova técnica exigiu precisão dos competidores e eliminou Mariana e Pablo no segundo episódio da temporada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:14

Ovo pochê
Ovo pochê Crédito: Reprodução

O segundo episódio do MasterChef Brasil 2026, exibido nesta terça-feira (2), elevou o nível de exigência na disputa por uma vaga definitiva na cozinha mais famosa do país. Depois de uma estreia que já havia eliminado três participantes, a competição colocou os aspirantes à prova em desafios que exigiram técnica, velocidade e controle emocional.

A etapa decisiva da noite foi uma prova de eliminação que envolveu três tarefas clássicas da gastronomia: desossar um frango, preparar um crepe e executar um ovo poché perfeito. Cada desafio precisou ser concluído em apenas dez minutos, aumentando a pressão sobre os competidores.

Ovo pochê

Ovo pochê por Reprodução
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Ovo pochê por Reprodução

Conhecido por ser um dos preparos mais traiçoeiros da culinária, o ovo poché voltou a fazer vítimas no reality. A técnica exige que a clara fique firme enquanto a gema permanece cremosa, um equilíbrio que costuma desafiar até cozinheiros experientes. Desta vez, Mariana e Pablo não conseguiram atingir o resultado esperado e acabaram eliminados da competição.

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Já Reinaldo se destacou na prova ao entregar o melhor ovo poché da rodada. O desempenho garantiu sua permanência no programa e também o avental que confirmou sua entrada no grupo oficial de participantes da temporada.

Com o resultado, o MasterChef Brasil avançou na formação do elenco principal e mostrou que, mesmo em fases iniciais, detalhes técnicos podem ser determinantes para o futuro dos competidores na disputa pelo título.

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