PAGARIA?

Como é a festa de luxo com endereço secreto que reúne sugar daddies e sugar babies e tem ingressos de até R$ 20 mil

Evento voltado ao universo sugar promete experiência exclusiva e só revela o local aos participantes momentos antes do início

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:57

Festa para milionários Crédito: Reprodução

Uma festa marcada para o dia 27 de agosto, em Balneário Camboriú, tem chamado atenção pelo alto valor dos ingressos e pelo mistério em torno da localização. Batizada de MP Party 2026, a iniciativa é promovida pela plataforma MeuPatrocínio e reúne participantes ligados ao universo dos relacionamentos sugar.

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O diferencial do evento está justamente no sigilo. Quem compra o ingresso não recebe antecipadamente o endereço da festa, que será divulgado apenas pouco antes da abertura. Segundo os organizadores, a medida busca reforçar a exclusividade e a segurança dos convidados.

Os valores também chamam atenção. O pacote mais caro custa R$ 19.999, com apenas 3 ingressos, concierge pessoal e 12 meses do plano Elite, o mais alto do site como cortesia. Há ainda opções com preços menores, a partir de R$ 2.397 e para as mulheres a partir de R$ 397, ficando mais caro a cada virada de lote.

De acordo com a organização, a proposta é aproximar pessoas interessadas em relacionamentos baseados em acordos transparentes entre parceiros. O evento é direcionado ao público conhecido como sugar daddies, sugar ladies e sugar babies, modelo de relacionamento em que expectativas financeiras e afetivas costumam ser definidas previamente entre as partes.

A empresa afirma contar com cerca de 18 milhões de usuários cadastrados e diz que a festa busca proporcionar uma experiência voltada ao networking afetivo. "Esses homens já passaram por relações complicadas e agora buscam leveza e praticidade na companhia de mulheres incríveis", explica Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do MeuPatrocínio. "A hipergamia é um modelo com muito menos joguinhos e muito mais honestidade e o mercado está pedindo isso".

Entre os números divulgados pela plataforma, 92,3% dos participantes da edição anterior afirmaram que voltariam ao evento, enquanto 89,8% disseram ter conhecido alguém com quem mantiveram contato após a festa.