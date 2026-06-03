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Novo jogo da saga God of War é anunciado e quebra a internet; saiba tudo que foi anunciado até agora e algumas curiosidades

Anúncio foi feito na conferência digital anual de lançamentos da Playstation, a State of Play 2026



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:44

Este será o primeiro título da franquia oficial que não será protagonizado por Kratos Crédito: Divulgação

As redes sociais entraram em convulsão após o anúncio do novo jogo da franquia God of War, ‘God of War: Laufey’, na State of Play desta terça-feira (2). Nova entrada terá a esposa falecida de Kratos como protagonista no pós-vida com diversos deuses.

Ao contrário do que pode se imaginar, a história não é uma prequela ou um spin-off. Ela é uma continuação direta dos acontecimentos de ‘God of War Ragnarök’, seguindo o caminho da esposa após os eventos do último jogo lançado em 2022.

Todos os jogos canônicos da saga 'God of War' 1 de 10

O jogo se passa no Everywhen, um local descrito como o pós-vida para deuses e outros seres mitológicos. Essa estranha dimensão abre uma ampla margem para explorar antigos personagens mortos da saga: como Zeus, Atena e Odin.

O jogo retoma uma pergunta central da fase nórdica: o que acontece com os deuses quando eles morrem? Segundo a PlayStation, Odin buscava algo além do pós-vida dos mortais em Ragnarök, e Laufey explora justamente esse mistério.

Quem é Laufey?

Laufey é a esposa de Kratos, protagonista da franquia, e mãe de seu filho Atreus. A sua morte é o principal evento que dá início à história do primeiro jogo da saga nórdica: ‘God of War’ (2018).

Em sua jornada para levar as cinzas de sua amada para as montanhas, pai e filho enfrentam diversos monstros e deuses. Durante sua jornada, a dupla acaba descobrindo mais sobre a história oculta da própria Laufey.

Mesmo estando no centro do enredo dos novos jogos da saga, agora a personagem adotará uma posição de protagonista. Enfim, os jogadores poderão jogar e ver o mundo da perspectiva da Mão Dourada dos Jötnar, a protetora mais poderosa dos gigantes.

A personagem ainda é interpretada pela atriz Deborah Ann Woll por meio de captura facial. Woll também é conhecida pelo seu trabalho na série ‘Demolidor’ Crédito: Divulgação / IMDb

O que sabemos até agora?

A produção do jogo continua com a Santa Monica Studios, criadora e desenvolvedora do jogo desde os primórdios. Porém, a direção fica com a estreante Ariel Lawrence, que possui experiência como roteirista em jogos anteriores da saga.

Uma das mudanças principais será na jogabilidade, que, pelo visto, estará alinhada para sanar uma demanda da comunidade. Segundo o anúncio, ela terá “pontos fortes do sistema de combate dos títulos modernos de God of War, ao mesmo tempo em que injetamos um pouco do DNA clássico da era Grega”.

O título estará disponível exclusivamente para o PlayStation 5. Porém, a data de lançamento ainda não foi informada.

Personagens presentes

Em um universo em que diversos possíveis deuses, de qualquer mitologia, podem aparecer, é de se esperar grandes personagens. Em seu primeiro material de divulgação, já foram confirmadas duas presenças divinas no jogo.

Os confirmados até o momento são a deusa Sekhmet, da mitologia egípcia, e o deus Begtse, da mitologia mongol e de tradições budistas tibetanas Crédito: Divulgação

Sekhmet é a deusa leoa da mitologia egípcia ligada à guerra, às doenças e à cura. Era vista como força destrutiva de Rá, o Deus Sol, mas também como protetora capaz de afastar males e curar enfermidades.

Begtse Chen é uma divindade protetora do budismo tibetano, muito reverenciada na Mongólia. Associado à guerra e à defesa da fé, costuma ser representado com aparência feroz, armadura, pele vermelha e espada.

Essa divindade pouco conhecida é conhecida como um guardião que combate inimigos do Dharma Crédito: Autor Desconhecido / Wikimedia Commons

Além das duas divindades, há a confirmação de um intrigante personagem: Phranque. Um curioso cubo cósmico que será dublado por Jack Quaid, famoso pelo seu papel como Hughie Campbell na série ‘The Boys’.

Outro personagem confirmado é Rue, fita guardiã encantada, responsável por proteger uma espada extremamente poderosa que pode ser a arma de Faye Crédito: Divulgação

Kratos e Atreus, até então os protagonistas da saga, tomam o papel que Faye possuía até o momento. Eles se tornam memórias e motivação para a protagonista em sua jornada, de acordo com os vídeos de divulgação.