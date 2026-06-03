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Junior Lima desabafa sobre encontro com Michael Jackson: 'Uma das maiores frustrações da vida'

Cantor contou que esteve duas vezes com o Rei do Pop em 1993, mas não possui registros dos momentos

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:38

Júnior Lima e Michael Jackson Crédito: Reprodução

Junior Lima surpreendeu os fãs ao relembrar duas experiências inesquecíveis ao lado de Michael Jackson durante a passagem do astro pelo Brasil em 1993. Apesar de ter vivido momentos que milhões de admiradores gostariam de presenciar, o artista revelou que guarda uma frustração até hoje: a falta de registros fotográficos desses encontros.

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Em relato recente, Junior contou que teve a oportunidade de recepcionar Michael Jackson quando o cantor desembarcou no país para a turnê Dangerous. Na ocasião, ele apareceu em imagens de uma reportagem segurando uma flor, mas diz que quase não pode ser identificado nas gravações.

A segunda lembrança aconteceu durante um dos shows da turnê. Segundo o cantor, ele foi convidado pelo empresário responsável pela vinda de Michael ao Brasil para aprender Libras e participar da apresentação de Heal The World ao lado do astro no palco. "Obviamente eu topei", relembrou Junior ao falar sobre o convite.

Mesmo tendo participado de um dos momentos mais marcantes da passagem do cantor pelo país, Junior afirma que não conseguiu encontrar fotografias da ocasião. Por isso, fez um pedido aos fãs que estiveram no show. "Se alguém foi nesse segundo show, olha nas suas fotos, vê se tem algum registro por favor e me manda", disse.

O artista classificou a ausência dessas imagens como "uma das maiores frustrações da vida". A declaração repercutiu entre admiradores, que passaram a procurar possíveis registros guardados desde os anos 1990.