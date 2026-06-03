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Junior Lima desabafa sobre encontro com Michael Jackson: 'Uma das maiores frustrações da vida'

Cantor contou que esteve duas vezes com o Rei do Pop em 1993, mas não possui registros dos momentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:38

Júnior Lima e Michael Jackson
Júnior Lima e Michael Jackson Crédito: Reprodução

Junior Lima surpreendeu os fãs ao relembrar duas experiências inesquecíveis ao lado de Michael Jackson durante a passagem do astro pelo Brasil em 1993. Apesar de ter vivido momentos que milhões de admiradores gostariam de presenciar, o artista revelou que guarda uma frustração até hoje: a falta de registros fotográficos desses encontros.

Michael Jackson

Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson e a filha, Paris Jackson por Reprodução/Redes Sociais
tributo-a-michael-jackson-teatro-infantil-e-ate-40-de-desconto por Divulgação
Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson no Pelourinho em 1996 por Reprodução
Show do Super Bowl de Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson por Divulgação
Chimpanze e Michael Jackson por Divulgação
Michael Jackson e filho por Reprodução
Michael Jackson e os filhos Paris, Prince e Prince Michael por reprodução
Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson é citado novamente em suposto abuso sexual por YouTube
Michael Jackson no clipe They don't Care About Us no Pelourinho por divulgação
Em fevereiro de 1996, Michael Jackson (1958-2009) esteve entre nós por Edson Ruiz/Arquivo Correio
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Michael Jackson por Reprodução

Em relato recente, Junior contou que teve a oportunidade de recepcionar Michael Jackson quando o cantor desembarcou no país para a turnê Dangerous. Na ocasião, ele apareceu em imagens de uma reportagem segurando uma flor, mas diz que quase não pode ser identificado nas gravações.

A segunda lembrança aconteceu durante um dos shows da turnê. Segundo o cantor, ele foi convidado pelo empresário responsável pela vinda de Michael ao Brasil para aprender Libras e participar da apresentação de Heal The World ao lado do astro no palco. "Obviamente eu topei", relembrou Junior ao falar sobre o convite.

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Mesmo tendo participado de um dos momentos mais marcantes da passagem do cantor pelo país, Junior afirma que não conseguiu encontrar fotografias da ocasião. Por isso, fez um pedido aos fãs que estiveram no show. "Se alguém foi nesse segundo show, olha nas suas fotos, vê se tem algum registro por favor e me manda", disse.

O artista classificou a ausência dessas imagens como "uma das maiores frustrações da vida". A declaração repercutiu entre admiradores, que passaram a procurar possíveis registros guardados desde os anos 1990.

A turnê Dangerous passou pelo Brasil em 1993 e marcou uma das visitas mais lembradas de Michael Jackson ao país, reunindo milhares de fãs e gerando cenas que permanecem vivas na memória de quem acompanhou os shows.

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