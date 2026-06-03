OBSESSÃO E PREJUÍZO

Orochi revela invasão e perseguição de stalker que destruiu seus carros: 'Prejuízo de 300 mil'

Mulher que invadiu mansão do rapper teria inventado namoro na delegacia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:22

Orochi denuncia perseguição de suposta stalker Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O rapper Orochi, de 27 anos, usou suas redes sociais para desabafar sobre um ataque que sofreu em sua mansão no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro. O artista negou os boatos de que as coisas quebradas em sua garagem fosse uma jogada de marketing e revelou que está sendo perseguido há meses por uma stalker, a quem ele garante nunca ter visto na vida.

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No último domingo (31), a mulher invadiu a propriedade do cantor e atacou dois carros de luxo que estavam estacionados: uma McLaren 720S N-Largo, avaliada em R$ 5 milhões, e uma Ferrari 488 GTB, de R$ 3,5 milhões. Com pedradas, ela destruiu vidros, retrovisores e para-brisas dos superesportivos. "Ela é uma pessoa que já tenta invadir minha casa desde o ano passado. Eu nunca vi na minha vida, nunca tive nada, não sei nem o nome”, explicou o músico.

Segundo Orochi, o comportamento obsessivo não é de hoje. Em 2025, a mulher chegou a alugar um carro e passou dias estacionada em frente à residência dele, dormindo no local para tentar uma aproximação.

Em depoimento às autoridades, ela tentou justificar o vandalismo. "Ela falou na delegacia que a gente tinha um relacionamento, que eu estava traindo ela e que ela não estava satisfeita. Ou seja, ela criou isso na cabeça dela", expôs o rapper. Ela ainda teria dito aos policiais que não se importava com os danos porque o cantor "tinha dinheiro para consertar".