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Influenciador agredido por Orochi rebate acusações de assédio: ‘Vou te f#der’

Renato Azevedo, o Mate Afrodisíaco levou vários socos no rosto durante festa carioca nesta madrugada (23)

Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:20

Orochi deu vários socos em influenciador Crédito: Reprodução | Instagram

Após sofrer agressões do rapper Orochi na madrugada desta segunda-feira (23), o influenciador Renato Azevedo, o Mate Afrodisíaco, usou as redes sociais, para se defender e rebater informações de que ele teria assediado uma mulher durante uma festa.

“Oi, rapaziada, tô bem mano, estão querendo tirar o bagulho de contexto, falar que eu sou assediador, não teve nada disso de assédio, nada disso, Orochi me tacou um copo, eu taquei um balde de gelo nele, e já tem uma rixa porque eu fui falar da Lara Juca no Rancho de Maia. Então não teve nada de assédio, estão querendo tirar a parada de contexto, vai tomar no c# SBT Rio, eu vou te f#der, vamo ver, eu tô aí pô”, disse o influenciador através do Stories do Instagram, visivelmente abatido e com marcas de sangue pelo rosto.

Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio 1 de 7

O influenciador se refere a matéria exibida pelo SBT Rio em que traz informações sobre o caso. Em vídeos que circulam nas redes sociais, gravado por fãs e pessoas que estavam no local, é possível ver o momento da agressão. Em uma das gravações, Orochi conversa com uma mulher, enquanto ela repete: ‘eu nem conheço’. Em seguida, ela chama Orochi para mais perto e os dois conversam.

Logo em seguida, outra mulher grita o nome do rapper, e o influenciador Renato Azevedo joga um balde de gelo no cantor. Após a agressão, Orochi sai de cima do palco, onde estava e dá vários socos no influenciador, enquanto outras pessoas tentam acalmar o músico. Um segurança consegue tirar o músico de cima do influenciador.