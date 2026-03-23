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Rapper Orochi parte para cima de influenciador em boate e briga termina no hospital

Os dois já possuíam uma rixa antiga por causa da namorada do cantor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:07

Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças
Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na madrugada desta segunda-feira (23) o rapper Orochi, que se apresentava em uma famosa casa de eventos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, acabou protagonizando cenas de violência que já viralizaram nas redes sociais. O alvo do cantor foi o streamer Renato Azevedo, conhecido como Afrodisíaco, em uma briga que deixou o influenciador com ferimentos no rosto.

Vídeos gravados por fãs mostram o momento exato da tensão. Orochi aparece conversando com algumas mulheres antes de focar em Renato, que estava com um balde de gelo nas mãos. O clima pesou, o rapper desceu do palco e o contato físico foi inevitável, exigindo a intervenção imediata dos seguranças para evitar o pior.

Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio

Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças por Reprodução/Redes Sociais
Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças por Reprodução/Redes Sociais
Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças por Reprodução/Redes Sociais
Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças por Reprodução/Redes Sociais
Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças por Reprodução/Redes Sociais
Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças por Reprodução/Redes Sociais
Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças por Reprodução/Redes Sociais
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Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças por Reprodução/Redes Sociais

N-Teen, rapper e amigo de Orochi, usou os Stories para dar sua versão dos fatos, e não pareceu nada arrependido. Segundo ele, a confusão começou porque o streamer teria jogado gelo nas mulheres que estavam com o grupo e, depois, no próprio Orochi. "Maluco foi jogar baldezinho no Orochi, quebramos tudo, fechamos com chave de ouro", disparou o músico na manhã seguinte, citando que até outros familiares do artista entraram na briga.

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Direto de uma maca de hospital e com a cabeça enfaixada, Afrodisíaco negou veementemente qualquer acusação de assédio contra as meninas no local e afirmou que a agressão foi o estopim de uma provocação que veio do palco. Segundo Renato, Orochi teria arremessado um copo nele primeiro.

"Estão querendo tirar do contexto. O Orochi me tacou um copo e eu joguei o balde de gelo nele", explicou o streamer. Ele ainda relembrou que os dois já possuem uma rixa antiga, motivada por comentários que Renato fez sobre Lara Jucá, atual namorada do rapper, durante sua participação no "Rancho do Maia".

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Rapper Violência Briga Orochi

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