VIOLÊNCIA

Rapper Orochi parte para cima de influenciador em boate e briga termina no hospital

Os dois já possuíam uma rixa antiga por causa da namorada do cantor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:07

Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio e é afastado por seguranças Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na madrugada desta segunda-feira (23) o rapper Orochi, que se apresentava em uma famosa casa de eventos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, acabou protagonizando cenas de violência que já viralizaram nas redes sociais. O alvo do cantor foi o streamer Renato Azevedo, conhecido como Afrodisíaco, em uma briga que deixou o influenciador com ferimentos no rosto.

Vídeos gravados por fãs mostram o momento exato da tensão. Orochi aparece conversando com algumas mulheres antes de focar em Renato, que estava com um balde de gelo nas mãos. O clima pesou, o rapper desceu do palco e o contato físico foi inevitável, exigindo a intervenção imediata dos seguranças para evitar o pior.

Rapper Orochi espanca influenciador em balada no Rio 1 de 7

N-Teen, rapper e amigo de Orochi, usou os Stories para dar sua versão dos fatos, e não pareceu nada arrependido. Segundo ele, a confusão começou porque o streamer teria jogado gelo nas mulheres que estavam com o grupo e, depois, no próprio Orochi. "Maluco foi jogar baldezinho no Orochi, quebramos tudo, fechamos com chave de ouro", disparou o músico na manhã seguinte, citando que até outros familiares do artista entraram na briga.

Direto de uma maca de hospital e com a cabeça enfaixada, Afrodisíaco negou veementemente qualquer acusação de assédio contra as meninas no local e afirmou que a agressão foi o estopim de uma provocação que veio do palco. Segundo Renato, Orochi teria arremessado um copo nele primeiro.