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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) para ter dinheiro no bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 13:23

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou sentindo que o mundo está girando mais rápido nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, saiba que os astros explicam. O Sol em Áries encontrou a Lua em Gêmeos, criando aquele clima de 'aceleração' que a gente sente logo cedo.

O céu de hoje é um convite para quem gosta de negociar, conversar e colocar ideias para jogo. É um dia de trocas rápidas e muita curiosidade no ar. Mas ó, um aviso de amigo: com a mente voando desse jeito, cuidado para não prometer mundos e fundos e acabar se enrolando depois. 

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Se teve algum mal-entendido recentemente, uma conversa leve resolve tudo. No trabalho, suas ideias estão saindo na velocidade da luz, só lembre de ouvir os colegas também. Para relaxar a mente elétrica, que tal uma caminhada?
  • Números da Sorte: 3, 15, 27

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A gente sabe que você ama segurança, mas hoje o universo pede um pouco mais de jogo de cintura. Que tal surpreender o par com algo fora da rotina? No lado financeiro, aquela ideia que parecia simples pode render um bom dinheiro se você souber vendê-la.
  • Números da sorte: 8, 22, 44

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
     Seu charme está no máximo e ninguém resiste a um bom papo seu. No trabalho, você consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas cuidado para não deixar nada pela metade por pura distração.
  • Números da Sorte: 11, 33, 55

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Hoje você pode sentir uma vontade maior de ficar no seu cantinho, e está tudo bem. No trabalho, prefira planejar do que aparecer. Sua intuição está tão afiada que você vai conseguir "ler" as intenções de todo mundo ao redor.
  • Números da sorte: 9, 18, 42

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Amor e amizade estão andando de mãos dadas hoje. Se estiver solteiro, fique atento aos seus círculos sociais, alguém especial pode estar bem ali. No trabalho, foque no networking; suas conexões podem abrir portas que você nem imaginava.
  • Números da sorte: 1, 19, 30

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Cuidado para não deixar o trabalho engolir sua vida pessoal hoje. Seus chefes estão de olho no seu talento, e você vai brilhar se for direto ao ponto. Só não esqueça de fazer pausas para alongar e aliviar a tensão nos ombros.
  • Números da sorte: 4, 26, 58

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia pede novos horizontes. Se puder estudar algo novo ou planejar uma viagem, vá em frente! No trabalho, parcerias com pessoas de fora ou assuntos jurídicos fluem bem. Sua mente está focada no futuro e cheia de inspiração.
  • Números da sorte: 7, 21, 49

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Dia de intensidade e de descobrir o que estava escondido. Conversas profundas podem mudar o rumo das coisas no amor. No trabalho, sua capacidade analítica está perfeita para resolver pepinos financeiros ou contratos complicados.
  • Números da sorte: 13, 31, 56

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Hoje o foco são as outras pessoas. No amor e nas parcerias de trabalho, tente ouvir o dobro do que fala. Negociar com flexibilidade será o segredo do seu sucesso nesta segunda-feira. Beba bastante água para manter o pique.
  • Números da sorte: 2, 14, 36

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    A sorte hoje se esconde na organização. Resolver as tarefas do dia a dia com o par pode unir vocês mais do que um jantar chique. No trabalho, "mão na massa" é o lema. Organize sua lista de tarefas para não se perder na correria.
  • Números da sorte: 6, 24, 40

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O dia promete muita diversão, flertes e criatividade. No trabalho, use sua inventividade para se destacar. Tirar um tempo para o lazer hoje será o seu melhor investimento.
  • Números da sorte: 5, 17, 29

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Sua casa é o seu refúgio hoje. Que tal dar uma organizada no seu espaço ou receber alguém querido? No trabalho, a agilidade mental vai te ajudar a resolver pendências antigas. Coma com calma para evitar que a agitação do dia afete sua digestão.
  • Números da sorte: 10, 28, 50

Dica do Dia: Sabe aquele projeto ou conversa que estava travada? Hoje é o dia perfeito para dar o primeiro passo. Um e-mail ou uma ligação podem mudar tudo.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

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