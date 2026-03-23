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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de março de 2026 às 13:23
Se você acordou sentindo que o mundo está girando mais rápido nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, saiba que os astros explicam. O Sol em Áries encontrou a Lua em Gêmeos, criando aquele clima de 'aceleração' que a gente sente logo cedo.
O céu de hoje é um convite para quem gosta de negociar, conversar e colocar ideias para jogo. É um dia de trocas rápidas e muita curiosidade no ar. Mas ó, um aviso de amigo: com a mente voando desse jeito, cuidado para não prometer mundos e fundos e acabar se enrolando depois.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Sabe aquele projeto ou conversa que estava travada? Hoje é o dia perfeito para dar o primeiro passo. Um e-mail ou uma ligação podem mudar tudo.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.