ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) para ter dinheiro no bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 13:23

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou sentindo que o mundo está girando mais rápido nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, saiba que os astros explicam. O Sol em Áries encontrou a Lua em Gêmeos, criando aquele clima de 'aceleração' que a gente sente logo cedo.



O céu de hoje é um convite para quem gosta de negociar, conversar e colocar ideias para jogo. É um dia de trocas rápidas e muita curiosidade no ar. Mas ó, um aviso de amigo: com a mente voando desse jeito, cuidado para não prometer mundos e fundos e acabar se enrolando depois.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Se teve algum mal-entendido recentemente, uma conversa leve resolve tudo. No trabalho, suas ideias estão saindo na velocidade da luz, só lembre de ouvir os colegas também. Para relaxar a mente elétrica, que tal uma caminhada?

Se teve algum mal-entendido recentemente, uma conversa leve resolve tudo. No trabalho, suas ideias estão saindo na velocidade da luz, só lembre de ouvir os colegas também. Para relaxar a mente elétrica, que tal uma caminhada? Números da Sorte: 3, 15, 27



Touro (20/04 a 20/05)

A gente sabe que você ama segurança, mas hoje o universo pede um pouco mais de jogo de cintura. Que tal surpreender o par com algo fora da rotina? No lado financeiro, aquela ideia que parecia simples pode render um bom dinheiro se você souber vendê-la.



A gente sabe que você ama segurança, mas hoje o universo pede um pouco mais de jogo de cintura. Que tal surpreender o par com algo fora da rotina? No lado financeiro, aquela ideia que parecia simples pode render um bom dinheiro se você souber vendê-la. Números da sorte: 8, 22, 44

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seu charme está no máximo e ninguém resiste a um bom papo seu. No trabalho, você consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas cuidado para não deixar nada pela metade por pura distração.



Seu charme está no máximo e ninguém resiste a um bom papo seu. No trabalho, você consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas cuidado para não deixar nada pela metade por pura distração. Números da Sorte: 11, 33, 55



Câncer (21/06 a 22/07)

Hoje você pode sentir uma vontade maior de ficar no seu cantinho, e está tudo bem. No trabalho, prefira planejar do que aparecer. Sua intuição está tão afiada que você vai conseguir "ler" as intenções de todo mundo ao redor.



Hoje você pode sentir uma vontade maior de ficar no seu cantinho, e está tudo bem. No trabalho, prefira planejar do que aparecer. Sua intuição está tão afiada que você vai conseguir "ler" as intenções de todo mundo ao redor. Números da sorte: 9, 18, 42

Leão (23/07 a 22/08)

Amor e amizade estão andando de mãos dadas hoje. Se estiver solteiro, fique atento aos seus círculos sociais, alguém especial pode estar bem ali. No trabalho, foque no networking; suas conexões podem abrir portas que você nem imaginava.



Amor e amizade estão andando de mãos dadas hoje. Se estiver solteiro, fique atento aos seus círculos sociais, alguém especial pode estar bem ali. No trabalho, foque no networking; suas conexões podem abrir portas que você nem imaginava. Números da sorte: 1, 19, 30

Virgem (23/08 a 22/09)

Cuidado para não deixar o trabalho engolir sua vida pessoal hoje. Seus chefes estão de olho no seu talento, e você vai brilhar se for direto ao ponto. Só não esqueça de fazer pausas para alongar e aliviar a tensão nos ombros.



Cuidado para não deixar o trabalho engolir sua vida pessoal hoje. Seus chefes estão de olho no seu talento, e você vai brilhar se for direto ao ponto. Só não esqueça de fazer pausas para alongar e aliviar a tensão nos ombros. Números da sorte: 4, 26, 58

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede novos horizontes. Se puder estudar algo novo ou planejar uma viagem, vá em frente! No trabalho, parcerias com pessoas de fora ou assuntos jurídicos fluem bem. Sua mente está focada no futuro e cheia de inspiração.



O dia pede novos horizontes. Se puder estudar algo novo ou planejar uma viagem, vá em frente! No trabalho, parcerias com pessoas de fora ou assuntos jurídicos fluem bem. Sua mente está focada no futuro e cheia de inspiração. Números da sorte: 7, 21, 49

Escorpião (23/10 a 21/11)

Dia de intensidade e de descobrir o que estava escondido. Conversas profundas podem mudar o rumo das coisas no amor. No trabalho, sua capacidade analítica está perfeita para resolver pepinos financeiros ou contratos complicados.



Dia de intensidade e de descobrir o que estava escondido. Conversas profundas podem mudar o rumo das coisas no amor. No trabalho, sua capacidade analítica está perfeita para resolver pepinos financeiros ou contratos complicados. Números da sorte: 13, 31, 56



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Hoje o foco são as outras pessoas. No amor e nas parcerias de trabalho, tente ouvir o dobro do que fala. Negociar com flexibilidade será o segredo do seu sucesso nesta segunda-feira. Beba bastante água para manter o pique.



Hoje o foco são as outras pessoas. No amor e nas parcerias de trabalho, tente ouvir o dobro do que fala. Negociar com flexibilidade será o segredo do seu sucesso nesta segunda-feira. Beba bastante água para manter o pique. Números da sorte: 2, 14, 36

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A sorte hoje se esconde na organização. Resolver as tarefas do dia a dia com o par pode unir vocês mais do que um jantar chique. No trabalho, "mão na massa" é o lema. Organize sua lista de tarefas para não se perder na correria.



A sorte hoje se esconde na organização. Resolver as tarefas do dia a dia com o par pode unir vocês mais do que um jantar chique. No trabalho, "mão na massa" é o lema. Organize sua lista de tarefas para não se perder na correria. Números da sorte: 6, 24, 40

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

O dia promete muita diversão, flertes e criatividade. No trabalho, use sua inventividade para se destacar. Tirar um tempo para o lazer hoje será o seu melhor investimento.



O dia promete muita diversão, flertes e criatividade. No trabalho, use sua inventividade para se destacar. Tirar um tempo para o lazer hoje será o seu melhor investimento. Números da sorte: 5, 17, 29

Peixes (20/02 a 20/03)

Sua casa é o seu refúgio hoje. Que tal dar uma organizada no seu espaço ou receber alguém querido? No trabalho, a agilidade mental vai te ajudar a resolver pendências antigas. Coma com calma para evitar que a agitação do dia afete sua digestão.



Sua casa é o seu refúgio hoje. Que tal dar uma organizada no seu espaço ou receber alguém querido? No trabalho, a agilidade mental vai te ajudar a resolver pendências antigas. Coma com calma para evitar que a agitação do dia afete sua digestão. Números da sorte: 10, 28, 50

Dica do Dia: Sabe aquele projeto ou conversa que estava travada? Hoje é o dia perfeito para dar o primeiro passo. Um e-mail ou uma ligação podem mudar tudo.

