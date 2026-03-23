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Estreia de 'A Vida de Cada Um' com Bianca Comparato abre o XXI Panorama nesta quarta (25)

Tradicional festival baiano começa no Cine Glauber Rocha com pré-estreia nacional e homenagem ao cinema clássico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 12:49

Sessões gratuitas do inédito 'A vida de cada um' marcam abertura do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

Se você é apaixonado por cinema, Salvador e Cachoeira serão o centro das atenções a partir desta quarta-feira, 25 de março. O XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema abre as portas com uma programação de peso, trazendo nada menos que 130 filmes para as telas baianas.

A largada em Salvador acontece no Cine Glauber Rocha e não poderia ser mais especial. O grande destaque da noite é a exibição gratuita do inédito 'A Vida de Cada Um', às 20h. A protagonista do filme, a atriz Bianca Comparato e o diretor Murilo Salles estarão presentes para um bate-papo exclusivo com o público logo após a sessão. Se você quer garantir seu lugar, a dica é chegar cedo, os ingressos começam a ser distribuídos a partir das 18h na bilheteria.

Filme 'A vida de cada um'

Sessões gratuitas do inédito 'A vida de cada um' marcam abertura do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
Sessões gratuitas do inédito 'A vida de cada um' marcam abertura do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
Sessões gratuitas do inédito 'A vida de cada um' marcam abertura do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
Sessões gratuitas do inédito 'A vida de cada um' marcam abertura do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
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Sessões gratuitas do inédito 'A vida de cada um' marcam abertura do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação

Além do drama estrelado por Bianca, que vive uma jovem desafiando o poder do pai policial, a abertura também presta uma homenagem ao cinema clássico com a exibição de 'Máscara da Traição' (1969). O filme de Roberto Pires foi restaurado e será apresentado às 20h, seguido por uma conversa com o filho do diretor, Petrus Pires.

Para quem estiver pelo Recôncavo, o festival também ferve no Cine Theatro Cachoeirano. Por lá, a noite de estreia fica por conta do documentário 'O samba que mora aqui', de Vítor Rocha, com entrada franca.

Até o dia 1º de abril, o Panorama vai mudar o cenário cinematográfico do Glauber Rocha e a Sala Walter da Silveira. Com um recorde de quase 2 mil inscrições, a curadoria selecionou 72 obras para as mostras competitivas (Nacional, Baiana e Internacional), refletindo o que há de mais vibrante no cinema atual.

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O evento ainda conta com premiações que somam mais de R$ 75 mil em incentivos (destaque para o Prêmio Flávia Abubakir), debates com realizadores e o II Seminário de Exibição, que discute o papel do público na produção cultural.

  • Serviço: 

Onde: Salvador (Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira) e Cachoeira (Cine Theatro Cachoeirano).

Quanto: Na Sala Walter da Silveira e em Cachoeira, tudo é gratuito. No Glauber Rocha, os ingressos custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), com opção de passaporte por R$ 80.

Abertura (25/03): Sessões gratuitas em Salvador e Cachoeira (retirada de ingressos a partir das 18h).

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Tags:

Cinema Filme Festival Panorama Internacional Coisa de Cinema Bianca Comparato

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