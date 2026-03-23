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Estreia de 'A Vida de Cada Um' com Bianca Comparato abre o XXI Panorama nesta quarta (25)

Tradicional festival baiano começa no Cine Glauber Rocha com pré-estreia nacional e homenagem ao cinema clássico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 12:49

Sessões gratuitas do inédito 'A vida de cada um' marcam abertura do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

Se você é apaixonado por cinema, Salvador e Cachoeira serão o centro das atenções a partir desta quarta-feira, 25 de março. O XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema abre as portas com uma programação de peso, trazendo nada menos que 130 filmes para as telas baianas.

A largada em Salvador acontece no Cine Glauber Rocha e não poderia ser mais especial. O grande destaque da noite é a exibição gratuita do inédito 'A Vida de Cada Um', às 20h. A protagonista do filme, a atriz Bianca Comparato e o diretor Murilo Salles estarão presentes para um bate-papo exclusivo com o público logo após a sessão. Se você quer garantir seu lugar, a dica é chegar cedo, os ingressos começam a ser distribuídos a partir das 18h na bilheteria.

Filme 'A vida de cada um' 1 de 4

Além do drama estrelado por Bianca, que vive uma jovem desafiando o poder do pai policial, a abertura também presta uma homenagem ao cinema clássico com a exibição de 'Máscara da Traição' (1969). O filme de Roberto Pires foi restaurado e será apresentado às 20h, seguido por uma conversa com o filho do diretor, Petrus Pires.

Para quem estiver pelo Recôncavo, o festival também ferve no Cine Theatro Cachoeirano. Por lá, a noite de estreia fica por conta do documentário 'O samba que mora aqui', de Vítor Rocha, com entrada franca.

Até o dia 1º de abril, o Panorama vai mudar o cenário cinematográfico do Glauber Rocha e a Sala Walter da Silveira. Com um recorde de quase 2 mil inscrições, a curadoria selecionou 72 obras para as mostras competitivas (Nacional, Baiana e Internacional), refletindo o que há de mais vibrante no cinema atual.

O evento ainda conta com premiações que somam mais de R$ 75 mil em incentivos (destaque para o Prêmio Flávia Abubakir), debates com realizadores e o II Seminário de Exibição, que discute o papel do público na produção cultural.

Serviço:

Onde: Salvador (Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira) e Cachoeira (Cine Theatro Cachoeirano).

Quanto: Na Sala Walter da Silveira e em Cachoeira, tudo é gratuito. No Glauber Rocha, os ingressos custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), com opção de passaporte por R$ 80.