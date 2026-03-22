Morre Carrie Anne Fleming, atriz de 'Smallville' e 'Supernatural', aos 51 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de março de 2026 às 23:19
A atriz Carrie Anne Fleming, conhecida por participações em produções de sucesso como Smallville e Supernatural, morreu aos 51 anos. A informação, no entanto, só veio a público neste domingo (22), semanas após o falecimento.
De acordo com o site TMZ, Carrie morreu no dia 26 de fevereiro, em Sidney, no Canadá, seu país de origem. A causa da morte teria sido um câncer de mama.
Carrie Anne Fleming
Com mais de três décadas de carreira, a atriz construiu uma trajetória sólida na televisão, acumulando participações em diversas produções populares. Além de “Smallville” e “Supernatural”, ela também esteve em séries como iZombie, The L Word e Supergirl, além de filmes e outros projetos ao longo dos anos.
Nascida em 16 de agosto de 1974, Carrie Anne Fleming iniciou sua formação artística ainda jovem. Ela estudou na Mount Douglas Senior Secondary e passou por instituições como o Kaleidoscope Theatre, além de ter se dedicado à dança antes de seguir carreira profissional como atriz.
Ao longo dos anos, conquistou espaço em produções variadas, se tornando um rosto conhecido do público que acompanha séries norte-americanas, mesmo muitas vezes em papéis menores, mas sempre marcantes.
A notícia da morte só veio à tona semanas depois, o que surpreendeu fãs e colegas de profissão. Discreta em relação à vida pessoal, Carrie deixa uma filha, Madalyn Rose.