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Morre Carrie Anne Fleming, atriz de 'Smallville' e 'Supernatural', aos 51 anos

Artista canadense, que também esteve no elenco de Supergirl e iZombie, faleceu em fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de março de 2026 às 23:19

A atriz Carrie Anne Fleming
A atriz Carrie Anne Fleming Crédito: Divulgação

A atriz Carrie Anne Fleming, conhecida por participações em produções de sucesso como Smallville e Supernatural, morreu aos 51 anos. A informação, no entanto, só veio a público neste domingo (22), semanas após o falecimento.

De acordo com o site TMZ, Carrie morreu no dia 26 de fevereiro, em Sidney, no Canadá, seu país de origem. A causa da morte teria sido um câncer de mama.

Carrie Anne Fleming

A atriz Carrie Anne Fleming por Divulgação
A atriz Carrie Anne Fleming por Divulgação
A atriz Carrie Anne Fleming por Divulgação
A atriz Carrie Anne Fleming por Divulgação
A atriz Carrie Anne Fleming por Divulgação
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A atriz Carrie Anne Fleming por Divulgação

Com mais de três décadas de carreira, a atriz construiu uma trajetória sólida na televisão, acumulando participações em diversas produções populares. Além de “Smallville” e “Supernatural”, ela também esteve em séries como iZombie, The L Word e Supergirl, além de filmes e outros projetos ao longo dos anos.

Nascida em 16 de agosto de 1974, Carrie Anne Fleming iniciou sua formação artística ainda jovem. Ela estudou na Mount Douglas Senior Secondary e passou por instituições como o Kaleidoscope Theatre, além de ter se dedicado à dança antes de seguir carreira profissional como atriz.

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Ao longo dos anos, conquistou espaço em produções variadas, se tornando um rosto conhecido do público que acompanha séries norte-americanas, mesmo muitas vezes em papéis menores, mas sempre marcantes.

A notícia da morte só veio à tona semanas depois, o que surpreendeu fãs e colegas de profissão. Discreta em relação à vida pessoal, Carrie deixa uma filha, Madalyn Rose.

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Tags:

Morte Luto Atriz Carrie Anne Fleming

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