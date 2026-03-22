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Saiba como o 'Triângulo de Risco' vai definir o Paredão do BBB 26 hoje (22)

Nova estratégia mexe com o Paredão com indicação do líder Alberto Cowboy

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de março de 2026 às 19:41

Tadeu Schmidt durante o BBB 26
Tadeu Schmidt durante o BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você achava que o jogo já estava movimentado no BBB 26, pode se preparar, a nova dinâmica da semana chegou para bagunçar tudo.

Anunciada por Tadeu Schmidt, a sequência de provas e reviravoltas promete colocar os participantes contra a parede com uma combinação perigosa de estratégia, sorte e tensão. E tem novidade no jogo, o tal do “Triângulo de Risco”, que já começou deixando gente na berlinda.

BBB 26: Dinâmica da Semana

BBB 26: Dinâmica da Semana - Prova do Líder 19/03 por Divulgação/Globo
BBB 26: Dinâmica da Semana - 20/03 por Divulgação/Globo
BBB 26: Dinâmica da Semana - Prova do Anjo 21/03 por Divulgação/Globo
Dinâmica da semana no BBB 26 explica como será a próxima Formação do Paredão 21/03 por Divulgação/Globo
BBB 26: Dinâmica da Semana - Anjo imuniza 22/03 por Divulgação/Globo
Formação do Paredão na Dinâmica da Semana do BBB 26 - 22/03 por Divulgação/Globo
BBB 26: Dinâmica da Semana - Bate e Volta 22/03 por Divulgação/Globo
Na terça-feira (24/03), mais um participante deixa o BBB 26 por Divulgação/Globo
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BBB 26: Dinâmica da Semana - Prova do Líder 19/03 por Divulgação/Globo

Tudo começou na quinta-feira (19), com uma Prova do Líder dividida em etapas. Primeiro, uma fase classificatória durante a tarde, transmitida ao vivo. Depois, a decisão final no programa da noite. No fim das contas, quem levou a melhor foi Alberto Cowboy, garantindo o poder da semana.

Mas o clima esquentou de verdade na sexta-feira (20). Os quatro primeiros eliminados da prova enfrentaram uma nova disputa e daí saiu o primeiro emparedado. Leandro Boneco acabou indo parar direto na berlinda, dando início ao tal Triângulo de Risco.

No sábado (21), teve Prova do Anjo, e Leandro conseguiu dar a volta por cima; venceu a disputa e, de quebra, escapou do Paredão. Só que o alívio dele virou tensão para outra pessoa, Jordana acabou ocupando a vaga na berlinda após a segunda etapa da dinâmica.

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Neste domingo (22, a formação do Paredão será um verdadeiro quebra-cabeça:

  • Um emparedado pelo Triângulo de Risco

  • Um indicado pelo Líder

  • O mais votado da casa

  • E ainda tem Contragolpe do mais votado

Como se não bastasse, três desses participantes ainda disputam a Prova Bate-Volta e só um escapa.

Agora, é esperar até terça-feira (24), quando mais um brother deixa o programa. 

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Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Dinâmica Dinâmica da Semana

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