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Atriz acusa Solange Couto de dívida de R$ 100 mil antes de entrar no BBB 26

Adele Fátima afirma ter ajudado colega com apartamento no Rio e diz que valor nunca foi quitado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 09:00

Solange Couto
Solange Couto Crédito: Reprodução

Uma declaração da atriz Adele Fátima sobre Solange Couto chamou atenção nas redes sociais. Segundo a artista, a participante do BBB 26 entrou no reality com uma dívida antiga relacionada a um apartamento no Rio de Janeiro, que chegaria a cerca de R$ 100 mil.

Solange Couto (BBB 26)

Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto está no BBB 26 por Divulgação
Solange Couto por GNT/Reprodução
Solange Couto, eterna Dona Jura de 'O Clone' por Reprodução / TV Globo
Solange Couto é Carmem em 'Garota do Momento' por Reprodução/TV Globo
Solange Couto por Reprodução
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Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

De acordo com Adele, ela teria cedido um imóvel de sua propriedade, localizado no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, para ajudar Solange em um momento de dificuldade financeira e profissional. As duas são amigas de longa data e chegaram a trabalhar juntas no grupo Mulatas de Sargentelli, conhecido por apresentações e espetáculos nas décadas passadas.

A polêmica veio à tona depois que Solange contou dentro da casa que já havia morado em uma cobertura de amigos durante um período em que estava sem trabalho. No relato feito aos colegas de confinamento, a atriz afirmou que passou cerca de um ano no local sem pagar aluguel.

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Segundo Adele Fátima, o apartamento mencionado por Solange é justamente o imóvel dela. A atriz afirmou ter se sentido magoada por não ter sido citada na história contada pela colega no programa.

"Senti falta disso na Solange, de ela falar meu nome. A gente sempre precisa ser grata. Gratidão é a palavra que Deus mais gosta", declarou Adele em entrevista ao jornal Extra.

A artista explicou que, na época, já morava em Copacabana e usava o imóvel do Recreio com pouca frequência, por isso decidiu permitir que Solange ficasse no local até conseguir se reorganizar financeiramente. A ideia inicial, segundo ela, era que a colega pudesse futuramente comprar o apartamento.

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No entanto, a negociação não avançou e Solange acabou deixando o imóvel. Ainda de acordo com Adele, parte dos valores relacionados à estadia e outras despesas nunca foram pagos, o que teria gerado uma dívida estimada em cerca de R$ 100 mil.

Apesar da cobrança pública, a atriz afirmou que não pretende tomar medidas imediatas para resolver a situação. Ela disse entender que a colega enfrentou dificuldades financeiras e afirmou que ainda espera receber o valor no futuro.

Até o momento, Solange Couto não comentou publicamente as declarações feitas por Adele Fátima.

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