EM NATAL

Incêndio atinge Circo do Tirullipa e humorista lamenta: 'O picadeiro está de luto'; VÍDEO

Fogo destruiu parte da estrutura montada na Arena das Dunas durante a madrugada; ninguém ficou ferido e causas ainda são investigadas

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:58

Tirulipa se pronuncia após incêndio no Circo do Tiru Crédito: Reprodução

O Circo do Tirú, projeto do humorista Tirullipa, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na madrugada desta segunda-feira (11), em Natal, no Rio Grande do Norte. O fogo destruiu boa parte da estrutura montada no estacionamento da Arena das Dunas e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros por cerca de uma hora. Apesar da gravidade das imagens, ninguém ficou ferido.

O circo funcionava no local desde o início de março e tinha apresentações frequentes na capital potiguar. Pessoas que passavam pela região registraram vídeos do momento em que as chamas tomavam conta da lona principal. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais ao longo desta manhã.

Incêndio atingiu Circo do Tirú, de Tirullipa, em Natal 1 de 15

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, o chamado foi registrado às 4h36. Em menos de cinco minutos, a primeira equipe chegou ao local, já que o quartel responsável pela área fica a poucos quilômetros da Arena das Dunas. Outras duas viaturas foram acionadas para reforçar o combate ao fogo.

Em nota oficial, os bombeiros relataram que encontraram "chamas consumindo a estrutura principal do circo" e iniciaram imediatamente uma análise da área para verificar a possível presença de vítimas ou desaparecidos. "Felizmente, não havia feridos ou desaparecidos", informou a corporação.

A concessionária de energia elétrica também precisou ser acionada para avaliar os geradores existentes no local. Após vistoria, foi constatado que os equipamentos estavam desligados e não apresentavam riscos adicionais durante a operação.

Após cerca de 60 minutos entre combate às chamas e trabalho de rescaldo, a ocorrência foi encerrada sem vítimas. O local, no entanto, permanece isolado para garantir a segurança da população e permitir avaliações estruturais da Defesa Civil e de outros órgãos competentes. As causas do incêndio ainda são investigadas.

O Circo do Tiru, localizado ao lado do Arena das Dunas, em Natal (RN), pegou fogo nesta segunda-feira (11). Segundo fontes, as chamas começaram por volta das 5:00 da manhã. O serviço de bombeiros foi acionado.



Video: @eulenfrom pic.twitter.com/Dod6mitd4O — JORNAL INFORMAL? (@diogesluiz) May 11, 2026

Tirullipa se pronuncia

Nas redes sociais, Tirullipa lamentou a destruição do circo e compartilhou a nota oficial divulgada pela equipe do espetáculo. "O picadeiro está de luto", escreveu o humorista. Em um comentário na postagem do comunicado, ele também desabafou: "Jesus dá me força".

Na nota oficial, o Circo do Tirú definiu o episódio como "um dos momentos mais tristes e difíceis" da história do projeto. A equipe destacou que, apesar dos danos materiais, o mais importante foi preservado. "Felizmente, o mais importante permaneceu intacto: ninguém se feriu", afirmou a nota.

Post de Tirullipa Crédito: Reprodução

O texto ainda ressaltou o vínculo afetivo do projeto com a cultura nordestina e falou sobre recomeço diante da tragédia. "Talvez não haja momento mais oportuno para lembrar daquilo que diariamente levamos ao picadeiro em nosso espetáculo: a força, a coragem e a capacidade de recomeçar do povo nordestino. Gente que transforma dificuldade em luta, dor em esperança e obstáculos em combustível para seguir em frente", dizia outro trecho.

A equipe do circo também agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas desde as primeiras horas após o incêndio. "Cada palavra, cada gesto e cada abraço têm nos dado força para continuar", declarou o comunicado.

Circo do Tirullipa no estacionamento da Arena das Dunas Crédito: Reprodução

Mesmo diante da destruição causada pelo fogo, Tirullipa garantiu que o projeto seguirá em frente. "O Circo do Tirú foi construído com sonho, trabalho, união e coração. E será com essa mesma essência que iremos nos reconstruir" afirmou a nota compartilhada pelo humorista.