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Após ensaio sensual, Solange Couto se pronuncia sobre suposto perfil em plataforma adulta

Atriz usou as redes sociais para falar sobre os boatos após fotos sensuais repercutirem na web

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:21

Solange Couto Crédito: Reprodução/Instagram @renatakellyfotografa @criativapix

Solange Couto usou as redes sociais, neste domingo (10), para rebater rumores envolvendo seu nome. A atriz, de 69 anos, negou que tenha criado perfil em uma plataforma adulta e estaria vendendo conteúdo após a repercussão de um ensaio sensual publicado recentemente.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, a eterna Dona Jura foi direta ao comentar o assunto. "Olá, meu povo. Está acontecendo aí um vídeo fake dizendo que eu, Solange Couto, com 46 anos de carreira, estou participando de trabalho de conteúdo adulto. Eu venho aqui para esclarecer que isso é uma grande mentira", declarou.

Solange Couto postou fotos sensuais nas redes sociais 1 de 14

Apesar de negar qualquer envolvimento com esse tipo de plataforma, a atriz fez questão de destacar que não tem preconceitos com profissionais da área, mas que não pretende mudar o foco de sua trajetória. "Tenho grande respeito aos meus colegas que fazem esse tipo de trabalho, não tenho absolutamente nenhuma crítica. Mas eu não faço. É só para esclarecer".

Os rumores começaram depois que Solange publicou fotos de um novo ensaio sensual nas redes sociais. Nas imagens, a atriz apareceu usando camisola e celebrou a maturidade em um texto sobre autoestima e etarismo.

"A idade de uma mulher não está no número escrito em um documento. Ela está na força que carrega no coração e na coragem de recomeçar", escreveu na legenda da publicação. Ela ainda afirmou que mulheres maduras continuam jovens enquanto mantiverem "o brilho e o entusiasmo".

Desde a participação no Big Brother Brasil 26, Solange tem investido mais na presença digital. A atriz deixou o programa com 94,17% da média dos votos para sair, a maior rejeição da edição, após falas que repercutiram negativamente dentro da casa.