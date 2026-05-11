DESABAFO

Chico Pinheiro revela diagnóstico de câncer no intestino e internação na UTI: 'Teve uma complicação posterior'

Ex-apresentador do ‘Bom Dia Brasil’ contou que enfrentou complicações após procedimento e emocionou ao relatar período difícil no hospital

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:05

Chico Pinheiro Crédito: Raphael Dias/Globo

Ex-âncora do Bom Dia Brasil, da Globo, Chico Pinheiro revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino. O jornalista de 72 anos falou pela primeira vez sobre o assunto durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro para o programa "Chico Pinheiro Entrevista", que vai ao ar nesta segunda-feira (11), às 19h.

Durante a conversa, Chico contou que passou mais de um mês internado após descobrir a doença ainda em estágio inicial. "Agora eu vou contar uma coisa aqui que eu não estava disposto a falar dela, mas é inevitável, porque eu vou puxar uma música sua. Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias depois eu ia para casa... Por robótica", iniciou.

Chico Pinheiro 1 de 16

Segundo Chico, a previsão inicial era de uma recuperação rápida. No entanto, complicações mudaram completamente o cenário. "Só que teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico... Realmente teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias na UTI".

O jornalista contou ainda que, durante o período de internação, encontrou conforto na música "Flor da Pele", de Zeca Baleiro. Emocionado, ele explicou que ouvia a canção repetidamente enquanto refletia sobre a fragilidade da vida e das pessoas ao redor no hospital.

"E coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ouvi você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava. Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê, né?", falou.

Chico também falou sobre a experiência de se tornar paciente e a necessidade de lidar com a espera e a incerteza durante o tratamento. "E pessoas sofrendo com a doença. E eu dizia assim: 'calma aí, você vai passar.' Às vezes não vai, mas a gente fala: 'você vai passar.' Você entra no hospital como doente. Agora, para virar paciente, você tem que exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar. Então, eu ouvia essa música e chorava muitas vezes".