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Chico Pinheiro revela diagnóstico de câncer no intestino e internação na UTI: 'Teve uma complicação posterior'

Ex-apresentador do ‘Bom Dia Brasil’ contou que enfrentou complicações após procedimento e emocionou ao relatar período difícil no hospital

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:05

Chico Pinheiro
Chico Pinheiro Crédito: Raphael Dias/Globo

Ex-âncora do Bom Dia Brasil, da Globo, Chico Pinheiro revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino. O jornalista de 72 anos falou pela primeira vez sobre o assunto durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro para o programa "Chico Pinheiro Entrevista", que vai ao ar nesta segunda-feira (11), às 19h.

Durante a conversa, Chico contou que passou mais de um mês internado após descobrir a doença ainda em estágio inicial. "Agora eu vou contar uma coisa aqui que eu não estava disposto a falar dela, mas é inevitável, porque eu vou puxar uma música sua. Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias depois eu ia para casa... Por robótica", iniciou.

Chico Pinheiro

Chico Pinheiro como âncora do Jornal da CBN 2ª edição por Acervo Sistema Globo de Rádio
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Raphael Dias/Globo
Chico Pinheiro na bancada do Bom Dia São Paulo por Acervo/Globo
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução/TV Globo
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Reprodução
Chico Pinheiro por Renato Velasco/Globo
Chico Pinheiro por Reprodução/TV Globo
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Chico Pinheiro como âncora do Jornal da CBN 2ª edição por Acervo Sistema Globo de Rádio

Segundo Chico, a previsão inicial era de uma recuperação rápida. No entanto, complicações mudaram completamente o cenário. "Só que teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico... Realmente teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias na UTI".

O jornalista contou ainda que, durante o período de internação, encontrou conforto na música "Flor da Pele", de Zeca Baleiro. Emocionado, ele explicou que ouvia a canção repetidamente enquanto refletia sobre a fragilidade da vida e das pessoas ao redor no hospital.

"E coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ouvi você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava. Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê, né?", falou.

Chico também falou sobre a experiência de se tornar paciente e a necessidade de lidar com a espera e a incerteza durante o tratamento. "E pessoas sofrendo com a doença. E eu dizia assim: 'calma aí, você vai passar.' Às vezes não vai, mas a gente fala: 'você vai passar.' Você entra no hospital como doente. Agora, para virar paciente, você tem que exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar. Então, eu ouvia essa música e chorava muitas vezes".

O jornalista deixou a TV Globo em 2022, após 32 anos na emissora. Ao longo da carreira, ficou marcado pela passagem no "Bom Dia Brasil", além do "SPTV e do "Jornal da Globo", assim como os bordões "Graças a Deus é sexta-feira", "É, vida que segue..." e "Coragem! Porque é segunda-feira".

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