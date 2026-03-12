FOTO: ex-ginasta Laís Souza emociona seguidores ao conseguir ficar em pé

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de março de 2026 às 17:35
A ex-ginasta Laís Souza voltou a mobilizar seguidores nas redes sociais ao publicar uma imagem em que aparece em pé durante um treino de reabilitação. No registro, ela utiliza equipamentos de suporte que ajudam na locomoção e no fortalecimento muscular durante o processo de recuperação.
A foto foi compartilhada cerca de duas semanas após um encontro da atleta com a médica Tatiana Sampaio, pesquisadora ligada a estudos sobre a Polilaminina, substância investigada como possível terapia para lesões na medula espinhal.
Ex-ginasta Laís Souza acompanha ciência e acredita na recuperação
Apesar da repercussão em torno da pesquisa, não há indicação de que Laís esteja utilizando esse tratamento. A imagem divulgada mostra apenas a atleta durante sua rotina de reabilitação, com o auxílio de equipamentos específicos que permitem que ela permaneça em pé.
Laís sofreu uma grave lesão na coluna cervical em 2014, durante um treinamento de esqui aéreo nos Estados Unidos. O acidente a deixou tetraplégica e desde então ela passou a compartilhar nas redes sociais momentos do processo de recuperação e os desafios da reabilitação.
A nova publicação rapidamente repercutiu entre seguidores, que enviaram mensagens de apoio e destacaram a força da ex-ginasta ao longo dos anos de tratamento e adaptação.