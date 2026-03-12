Acesse sua conta
FOTO: ex-ginasta Laís Souza emociona seguidores ao conseguir ficar em pé

Ex-ginasta compartilhou registro usando equipamentos de suporte e reacendeu mensagens de apoio nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:35

Lais Souza
Lais Souza Crédito: Reprodução

A ex-ginasta Laís Souza voltou a mobilizar seguidores nas redes sociais ao publicar uma imagem em que aparece em pé durante um treino de reabilitação. No registro, ela utiliza equipamentos de suporte que ajudam na locomoção e no fortalecimento muscular durante o processo de recuperação.

A foto foi compartilhada cerca de duas semanas após um encontro da atleta com a médica Tatiana Sampaio, pesquisadora ligada a estudos sobre a Polilaminina, substância investigada como possível terapia para lesões na medula espinhal.

Ex-ginasta Laís Souza acompanha ciência e acredita na recuperação

Laís Souza por Reprodução

Apesar da repercussão em torno da pesquisa, não há indicação de que Laís esteja utilizando esse tratamento. A imagem divulgada mostra apenas a atleta durante sua rotina de reabilitação, com o auxílio de equipamentos específicos que permitem que ela permaneça em pé.

Laís sofreu uma grave lesão na coluna cervical em 2014, durante um treinamento de esqui aéreo nos Estados Unidos. O acidente a deixou tetraplégica e desde então ela passou a compartilhar nas redes sociais momentos do processo de recuperação e os desafios da reabilitação.

A nova publicação rapidamente repercutiu entre seguidores, que enviaram mensagens de apoio e destacaram a força da ex-ginasta ao longo dos anos de tratamento e adaptação.

