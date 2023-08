Lais Souza teve coragem nesta semana para revelar mais um episódio difícil de sua história. Em conversa com o ex-BBB Rodrigo Mussi, a ex-ginasta, que teve sua vida transformada por acidente que a deixou tetraplégica em 2014, revelou que foi vítima de abusos por parte dos seus cuidadores antigos. Após a lesão na coluna cervical, causada por colisão com uma árvore em um treinamento na Rússia, Lais precisa de cuidados médicos frequentes e intensivos para conseguir viver com qualidade.

"Já fui abusada antes, quando tinha quatro anos, e depois do acidente, que foi quando realmente fiquei super vulnerável. Foram abusos inesperados. Eu estava totalmente vulnerável: deitada, dormindo... não estava nem vendo o que estava rolando. E não tenho sensibilidade em 100% do corpo", contou.

"Simplesmente denunciei. Em alguns casos, me deu medo. Fiquei com medo de a pessoa vir atrás e me matar. Não houve ameaça, só medo e insegurança mesmo. A maioria dos abusos foi quando eu estava quase dormindo. Já aconteceu tanto com homem quanto com mulher. Com homem gay, mulher gay... é uma parada estranha, mas a gente tem que se educar e ver mais essas coisas", completou.