MUNDIAL DE CLUBES

Real Madrid x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes, a partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), pelas quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Real Madrid x Borussia Dortmund ao vivo

A partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, DAZN e CazéTV (com exibição também no Disney+, sem custo adicional para assinantes). >

Real Madrid

Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid busca embalar no Mundial. Após empatar com o Al-Hilal na estreia, a equipe embalou três vitórias seguidas, incluindo triunfo por 1 a 0 sobre a Juventus nas oitavas, com gol de Gonzalo García. A equipe ainda lida com desfalques importantes como Mbappé, Camavinga, Alaba, Endrick e Mendy. >