Em busca de goleiro, Bahia tem poucas lacunas a preencher no elenco

Esquadrão de Aço está atenta para reforçar o elenco comandado por Rogério Ceni

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de julho de 2025 às 13:30

Marcos Felipe tem 138 partidas pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Se em 2024, o Bahia conseguiu terminar a temporada na zona de classificação para a Pré-Libertadores, a expectativa dos torcedores tricolores é de repetir ou até melhorar a campanha do ano passado. O saldo das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro é positivo, principalmente comparando com as lacunas do elenco que foram preenchidas na atual temporada. Ainda assim, ainda existem ajustes no plantel que podem ser resolvidos para o restante da temporada.>

Gol

Apesar da quantidade de goleiros no elenco do Bahia, a inconstância da posição é um tópico debatido entre os torcedores tricolores. Com Danilo Fernandes em terceiro plano, a titularidade variou na temporada entre Marcos Felipe e Ronaldo. O último chegou e teve uma sequência com sete jogos como titular, mas perdeu espaço nas últimas partidas. Marcos Felipe parece ter recuperado a confiança e é o nome mais consolidado na posição. Tendo em vista a necessidade de subir o nível e a incerteza sobre a continuidade dos goleiros em 2026, a diretoria do Bahia já procura um nome no mercado para assumir a função.>

Lateral direita

Com Gilberto e Santiago Arias, o Esquadrão não vê a necessidade de reforçar essa posição, já que os dois jogadores mostraram alto nível durante a temporada. Além da dupla, Rogério Ceni também contou com outros jogadores assumindo a função durante o ano, como Kauã Davi, Gabriel Xavier e Erick.>

Lateral Esquerda

Com vaga cativa na lateral esquerda, Luciano Juba só não é escalado como titular do Bahia se não estiver em condições de jogo. Ele é o vice-líder de assistências da equipe na temporada, com sete passes para gol. Em caso de ausência, Ceni pode optar por Iago Borduchi e Zé Guilherme na posição, assim como o zagueiro Ramos Mingo. Não há movimentação para reforçar a posição.>

Zaga

O Tricolor tem sete jogadores para compor o miolo de zaga. Entre os sete nomes, dois são jovens vindos da base, enquanto Kanu precisou realizar cirurgia e está fora. Gabriel Xavier, Ramos Mingo, David Duarte e Rezende estão disponíveis e não representam uma real necessidade de reforço. Uma adição de mais um zagueiro canhoto poderia acontecer para manter o nível do lado esquerdo. No entanto, a diretoria não tem a posição como prioridade.>

Volantes

Sem Erick, machucado, Rogério Ceni ainda conta com Caio Alexandre, Acevedo e Jean Lucas. Dentre eles, o último é o que tem mais liberdade para avançar, atuando como um meia de área-a-área. A regularidade dos atletas e o nível mostrado em campo diminui a necessidade de um reforço. Originalmente volante, Rezende poderia ser usado no meio, mas o jogador ganhou mais minutos com o treinador atuando como zagueiro.>

Meias

A dupla com Everton Ribeiro e Cauly, já consolidada e frequentemente utilizada desde a temporada passada, passou a contar com mais dois jogadores em 2025 para reforçar o elenco nas funções de meia-atacante. Vindos do São Paulo, Rodrigo Nestor e Michel Araújo são mais opções para Rogério Ceni. Um reforço para a posição não deve ser contratado.>

Pontas

Mesmo com Erick Pulga sendo o principal jogador do clube na temporada, com 16 participações diretas em gols, além da crescente de Ademir e Kayky, a adição de mais um reforço para as beiradas é um interesse do clube. Tiago, Ruan Pablo e Lucho Rodríguez são outras opções para jogar como extremos, mas estão atrás na disputa.>

