LEMBRA DELE?

Gringo ex-Bahia anuncia aposentadoria aos 30 anos por problemas físicos

O argentino Agustín Allione, ex-meia do Bahia e do Palmeiras, se despede dos gramados após conviver com limitações físicas

Formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield, Allione atuou no Brasil por clubes como o Palmeiras e o Bahia. Pelo time baiano, entre 2017 e 2018, disputou 71 partidas, marcou quatro gols, distribuiu oito assistências e contribuiu para as conquistas da Copa do Nordeste (2017) e do Campeonato Baiano (2018). No Palmeiras, onde jogou de 2014 a 2016, participou de 66 jogos, fez cinco gols, deu uma assistência e esteve presente nos títulos da Copa do Brasil (2015) e do Campeonato Brasileiro (2016).>