Bares de Salvador oferecem cerveja grátis em caso de vitórias de brasileiros no Mundial; entenda

Evento da Budweiser oferece uma bebida gratuita por pessoa em caso de triunfo dos clubes brasileiros

A ação faz parte de uma iniciativa da Budweiser, que escolheu o Terapia e o Bar do Léo como pontos oficiais da campanha "Bares Embaixadas" — uma rede de estabelecimentos em várias cidades do país com ambientações especiais, telões e promoções ligadas ao torneio.>

No Terapia, a bola rola às 16h, com a partida do Fluminense. Já no Bar do Léo, os torcedores se reúnem a partir das 22h para acompanhar o jogo do Palmeiras. Ambos os locais terão transmissão ao vivo e distribuição de uma unidade de cerveja gratuita para cada cliente presente, caso as equipes brasileiras vençam.>