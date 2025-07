ACESSO NEGADO

Hugo Calderano poderia ter entrado com visto de atleta e não ser barrado nos EUA, diz especialista

Campeão mundial de tênis de mesa foi impedido de utilizar o sistema ESTA, que permite a entrada de cidadãos de determinados países sem a necessidade de visto consular

O brasileiro Hugo Calderano, atual número 3 do ranking mundial de tênis de mesa, enfrentou recentemente um contratempo ao tentar entrar nos Estados Unidos. Devido a uma viagem anterior a Cuba, o atleta foi impedido de utilizar o sistema ESTA (Electronic System for Travel Authorization), que permite a entrada de cidadãos de determinados países sem a necessidade de visto consular.

De acordo com Marcelo Godke, sócio do Godke Advogados e especialista em Direito Internacional com atuação em migração para os EUA, a passagem por Cuba obriga Calderano a solicitar o visto B1-B2, mesmo que ele possua cidadania de um país elegível para o ESTA. Essa exigência impede que o atleta utilize o processo simplificado de entrada, necessitando agora de um procedimento mais burocrático.