REFORÇO DO LEÃO

Batistuta uruguaio? Com apelido de craque, Renzo López chega para preencher lacuna do Vitória

Novo centroavante do Leão recebeu apelido de ex-treinador e já enfrentou Cristiano Ronaldo mais de uma vez



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:33

Renzo López foi anunciado como novo centroavante do Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

Em um período de reformulação, nem só de saídas vive o Vitória. Nesta quinta-feira (3), o clube rubro-negro anunciou oficialmente a contratação do centroavante uruguaio Renzo López. Além de ser o terceiro reforço do Leão para a segunda metade da temporada, o "Batistuta uruguaio" chega para fechar a lacuna do ataque rubro-negro. O jogador vai usar a camisa 31 no Vitória.>

Renzo chega para disputar posição com Renato Kayzer e Carlinhos, que ainda pode deixar o clube na próxima janela de transferências. Mesmo em meio a uma indefinição sobre o camisa 99, o Leão já perdeu duas peças importantes do ataque na temporada: Janderson e Gustavo Mosquito. Enquanto o centroavante era o goleador do Vitória na temporada, com oito gols marcados, o ponta era o vice-líder de participações diretas em gols, com quatro tentos anotados e seis assistências. >

Com a perda de Alerrandro ao final da temporada passada, a posição de "camisa nove" se revezou entre atletas do Vitória. Mesmo com os gols marcados, Janderson não conseguiu convencer na função. Com apenas cinco jogos, Kayzer chegou marcando três gols. Mesmo com o bom desempenho do atacante, havia a necessidade de reforçar a posição, o que acontece com a chegada do uruguaio. >

Vale lembrar que Renzo não estará disponível para o primeiro compromisso da equipe após a intertemporada, contra o Confiança, na próxima terça-feira (8), no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Além do período de inscrição de novos reforços ainda não estar aberto até essa data, nenhuma das novas contratações do Vitória poderá atuar no Nordestão.>

O centroavante só poderá ser registrado a partir do próximo dia 10, quando se abre oficialmente a janela de transferências. A expectativa é que faça sua estreia contra o Internacional, no sábado (12), no Beira-Rio, em confronto direto na luta contra o rebaixamento, válido pela 13ª rodada do Brasileirão.>

"Batistuta uruguaio"

Com 1,92m de altura, Renzo é o típico camisa 9 clássico: forte no jogo aéreo e letal dentro da área. No entanto, tem limitações técnicas quando precisa sair da área e participar da construção das jogadas. Além das características ofensivas, o jogador carrega um apelido com alusão a Gabriel Batistuta. >

Chamado de "Bati Charrúa", o atacante explicou em entrevista ao Olé, da Argentina, que recebeu a alcunha de um de seus treinadores, Abel Balbo. Charrúa é o nome de um dos povos originários da região onde hoje se localiza Paraguai e Uruguai.>

Com certeza foi o Abel, porque o Batistuta é da época dele. Sem querer me menosprezar, mas a comparação é absurda Renzo López Novo atacante do Vitória

Na mesma entrevista, o novo jogador do Leão explica que começou a jogar futebol por influência de seu avô. "Comecei ainda criança. Meu avô também foi treinador de futebol há muitos anos, ele já faleceu. Foi minha família, especialmente meu avô, que me inspirou a amar o que faço hoje. Meus primeiros passos foram no Maeso, um pequeno time de bairro. Depois, fui para o Nacional, de onde guardo ótimas lembranças. Um clube que me deu muito e pelo qual tenho muito carinho", disse. >

No clube uruguaio, inclusive, foi treinado por Marcelo Gallardo em 2012. Com o técnico argentino, ainda com 17 anos, bateu um pênalti decisivo contra o Peñarol e desperdiçou a cobrança. Mais tarde, teve a oportunidade de reforçar o rival de seu time de origem, mas recusou pela identificação com o Nacional.>

Na última temporada, foi o grande destaque do Al-Fayha, onde marcou 11 gols e deu duas assistências em 31 partidas. Antes de se transferir para o futebol árabe, em 2024, atuou pelo Independiente del Valle, do Equador, com seis gols em 21 jogos. Seu melhor momento na carreira, porém, foi em 2022, quando defendeu o Central Córdoba, da Argentina, e marcou 16 gols e deu quatro assistências em 31 partidas.>

Quando estava na Arábia Saudita, enfrentou o craque português Cristiano Ronaldo em mais de uma oportunidade, tanto pelo Al-Fayha quanto pelo Al-Batin, e trocou camisa com o jogador. "Jogar contra o Cristiano, que é um jogador muito importante no mundo todo, é uma motivação extra. É uma boa oportunidade para me exibir também", confessou López em conversa ao jornal Ovación, do Uruguai, em 2023.>