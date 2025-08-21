BAHIA NA FINAL

Após classificação, Ceni mira título do Nordestão: 'É isso que te deixa eternizado'

Treinador avaliou partida contra Ceará, projetou confronto contra Confiança e falou de visita de Carlo Ancelotti à Fonte Nova

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:22

Rogério Ceni Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni celebrou a classificação do Bahia para a final da Copa do nordeste, após vencer o Ceará por 1 a 0, na noite da quarta (20), na Arena Fonte Nova. Agora, o tricolor enfrenta o Confiança na grande final e pode chegar ao quinto título. "Espero que façamos dois bons jogos e nos isolemos como maior campeão do Nordeste", disse Ceni após a partida.

Essa é a segunda final à qual Ceni chega com o Bahia desde que assumiu o clube e ele busca o segundo título, depois de ser campeão baiano esse ano. "As pessoas só veem a parte boa, mas não lembram que tivemos que ir a Juazeiro com campo seco, duro, com grama alta, à noite, e sofrer. Temos a tendência de ver só o ponto alto da carreira. Em finais temos que dar nosso melhor, porque é isso que te deixa eternizado no clube. Os títulos, as fotos, os quadros na parede que te fazem lembrado para sempre", avaliou.

Ceni lembrou que o Bahia perdeu para o Confiança na primeira fase do torneio e agora os times se reencontram na grande decisão. "Espero que possamos competir novamente contra o Confiança, que foi o time que nos venceu na fase classificatória".

Bahia x Ceará 1 de 5

O treinador também falou do gol tardio, nos acréscimos, e elogiou o Ceará. "Everton cruzou bem, bateu firme, e o Tiago fez o fechamento na hora correta mesmo entrando como ponta. Mesmo que o gol saísse mais cedo, a luta seria essa até o final. Ceará marca muito bem, tenta controlar a marcação do meio de campo, mas controlamos o jogo. Tivemos posse e as melhores oportunidades. Raramente eles escapavam em contra-ataques, e bola parada também é forte", destacou.

Ele lamentou a perda de Caio Alexandre, lesionado, mas disse que é normal por conta do ritmo de jogos que atletas que joguem mais acabem sentindo mais. Ceni elogiou Acevedo e disse que ele é um bom substituto para Caio. "Hoje é muito mais próximo do Caio do que era há seis meses. Claro que não vai achar os passes que o Caio acha, mas ele dá sustentação com marcação. Que bom que temos um jogador como o Nico para suprir uma eventual ausência do Caio", avaliou.

O técnico também disse que o goleiro João Paulo, contratado do Santos mas ainda não anunciado, "já está inserido". "Dois dias de trabalho no campo, ontem esteve com a gente em todo o treinamento. Não posso te dar uma resposta exata, jogou um jogo em um ano e três meses. Mesmo que a gente quisesse, não teria condição de jogo contra o Santos. Ronaldo fez mais uma partida segura hoje. Vamos avaliar, ver como o João está, testar no 11 contra 11".

Visita de Ancelotti

As finais do Nordestão estão previstas para 3 e 7 de setembro. Antes, o Bahia ainda volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, recebe o Santos pela 21ª rodada. O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, deve comparecer à Fonte Nova para assistir à partida. O volante Jean Lucas está sendo observado e foi incluído na pré-lista do italiano, segundo o portal GE.

"Destacar o Ancelotti assistindo ao jogo aqui, um privilégio ter um cara vencedor como ele. Não sei de pré-lista, mas se for convocado (Jean Lucas) é mais do que merecido. Muita força, tem tudo para voltar para o futebol europeu daqui a um ou dois anos. Tem todas as características que um jogador da Europa tem que ter", destacou Ceni.