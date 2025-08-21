Após classificação, Ceni mira título do Nordestão: 'É isso que te deixa eternizado'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:22
O técnico Rogério Ceni celebrou a classificação do Bahia para a final da Copa do nordeste, após vencer o Ceará por 1 a 0, na noite da quarta (20), na Arena Fonte Nova. Agora, o tricolor enfrenta o Confiança na grande final e pode chegar ao quinto título. "Espero que façamos dois bons jogos e nos isolemos como maior campeão do Nordeste", disse Ceni após a partida.
Essa é a segunda final à qual Ceni chega com o Bahia desde que assumiu o clube e ele busca o segundo título, depois de ser campeão baiano esse ano. "As pessoas só veem a parte boa, mas não lembram que tivemos que ir a Juazeiro com campo seco, duro, com grama alta, à noite, e sofrer. Temos a tendência de ver só o ponto alto da carreira. Em finais temos que dar nosso melhor, porque é isso que te deixa eternizado no clube. Os títulos, as fotos, os quadros na parede que te fazem lembrado para sempre", avaliou.
Ceni lembrou que o Bahia perdeu para o Confiança na primeira fase do torneio e agora os times se reencontram na grande decisão. "Espero que possamos competir novamente contra o Confiança, que foi o time que nos venceu na fase classificatória".
Bahia x Ceará
O treinador também falou do gol tardio, nos acréscimos, e elogiou o Ceará. "Everton cruzou bem, bateu firme, e o Tiago fez o fechamento na hora correta mesmo entrando como ponta. Mesmo que o gol saísse mais cedo, a luta seria essa até o final. Ceará marca muito bem, tenta controlar a marcação do meio de campo, mas controlamos o jogo. Tivemos posse e as melhores oportunidades. Raramente eles escapavam em contra-ataques, e bola parada também é forte", destacou.
Ele lamentou a perda de Caio Alexandre, lesionado, mas disse que é normal por conta do ritmo de jogos que atletas que joguem mais acabem sentindo mais. Ceni elogiou Acevedo e disse que ele é um bom substituto para Caio. "Hoje é muito mais próximo do Caio do que era há seis meses. Claro que não vai achar os passes que o Caio acha, mas ele dá sustentação com marcação. Que bom que temos um jogador como o Nico para suprir uma eventual ausência do Caio", avaliou.
O técnico também disse que o goleiro João Paulo, contratado do Santos mas ainda não anunciado, "já está inserido". "Dois dias de trabalho no campo, ontem esteve com a gente em todo o treinamento. Não posso te dar uma resposta exata, jogou um jogo em um ano e três meses. Mesmo que a gente quisesse, não teria condição de jogo contra o Santos. Ronaldo fez mais uma partida segura hoje. Vamos avaliar, ver como o João está, testar no 11 contra 11".
Visita de Ancelotti
As finais do Nordestão estão previstas para 3 e 7 de setembro. Antes, o Bahia ainda volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, recebe o Santos pela 21ª rodada. O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, deve comparecer à Fonte Nova para assistir à partida. O volante Jean Lucas está sendo observado e foi incluído na pré-lista do italiano, segundo o portal GE.
"Destacar o Ancelotti assistindo ao jogo aqui, um privilégio ter um cara vencedor como ele. Não sei de pré-lista, mas se for convocado (Jean Lucas) é mais do que merecido. Muita força, tem tudo para voltar para o futebol europeu daqui a um ou dois anos. Tem todas as características que um jogador da Europa tem que ter", destacou Ceni.
O treinador ainda elogiou Luciano Juba e Caio Alexandre, que vivem bom momento, e Everton Ribeiro, embora tenha dito que acha que o "momento" de seleção do craque já passou. "Viveu superbem (a seleção), mas já está mais velho. Temos vários jogadores que têm se destacado, como David Duarte, não necessariamente em seleção brasileira. Juba talvez não seja o ideal apoiando, mas construindo sem dúvida passa a ser uma opção. Mas o treinador, que tem bem mais capacidade que eu, vai decidir", finalizou.