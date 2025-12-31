LEMBRA DELE?

Aos 40 anos, goleiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol

Após rápida passagem pelo Guarani, Fernando Miguel decidiu pendurar as chuteiras

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:22

Fernando Miguel nos tempos de Vitória Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação

O goleiro Fernando Miguel anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional aos 40 anos, colocando fim a uma carreira que durou quase duas décadas. A decisão veio poucos dias após o jogador rescindir contrato com o Guarani, em comum acordo, devido a dores persistentes no joelho esquerdo — o mesmo que passou por cirurgia em 2024.

Contratado recentemente pelo clube de Campinas, Fernando Miguel iniciou os trabalhos com o elenco no dia 26 de dezembro e participou de apenas três sessões de treino. Durante as atividades, voltou a sentir desconforto no joelho operado e avaliou que não teria condições físicas de competir em alto nível na temporada de 2026. Diante do quadro, solicitou o desligamento do clube.

Relembre a carreira de Fernando Miguel 1 de 7

Em nota oficial, o Guarani confirmou que a rescisão ocorreu de forma amigável após o reaparecimento da lesão. O clube agradeceu ao atleta pela postura profissional durante o curto período no elenco e desejou sucesso na sequência de sua vida pessoal e profissional. Sem o goleiro, o Bugre avalia alternativas para a posição e conta atualmente com Dalberson, Fred Conte e Hyan Vieira no elenco, enquanto segue a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 10 de janeiro, contra o Primavera, no Brinco de Ouro da Princesa.

A aposentadoria foi anunciada pelo próprio Fernando Miguel por meio de suas redes sociais, em um vídeo e um longo texto de despedida que emocionou torcedores e colegas de profissão dos mais de dez clubes pelos quais passou.

“Essa é a decisão mais difícil da minha vida: parar de jogar. Ser um atleta profissional de futebol foi um sonho e eu o vivi da infância até o dia de hoje, com toda a minha força, paixão, responsabilidade e respeito”, escreveu.

“Me retiro sem lamento. As marcas que vou levar comigo, no corpo e na alma, fazem parte da vida de quem luta, leva o corpo ao limite e tenta sempre ir além. Cada dia valeu a pena. Obrigado, futebol.”

Os Ex-Bahia e Vitória que subiram para Série A 1 de 18

Carreira e passagem pelo Vitória

Fernando Miguel iniciou a carreira profissional no Esportivo, passou por Lajeadense e ganhou projeção nacional no Juventude. Em 2013, foi contratado pelo Vitória, inicialmente por empréstimo, sendo adquirido em definitivo no ano seguinte. No entanto, pelo clube apenas em 2015, ano em que foi peça importante na campanha de acesso à Série A.

Pelo Vitória, entre 2015 e 2018, disputou 151 partidas, foi titular nas campanhas de permanência na elite em 2016 e 2017 e conquistou dois títulos do Campeonato Baiano. O bom desempenho o levou ao Vasco, onde atuou entre 2018 e 2020 e ultrapassou a marca de 120 jogos com a camisa cruz-maltina.

Em 2021, viveu um dos melhores momentos individuais da carreira no Atlético-GO, sendo peça-chave na campanha que resultou na melhor colocação da história do clube no Campeonato Brasileiro, além de registrar uma sequência de 16 partidas sem sofrer gols. Depois, defendeu o Fortaleza em 2022 e 2023, período em que alcançou 630 minutos sem ser vazado na Série A.