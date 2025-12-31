Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 40 anos, goleiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol

Após rápida passagem pelo Guarani, Fernando Miguel decidiu pendurar as chuteiras

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:22

Fernando Miguel atualmente defende o Ceará
Fernando Miguel nos tempos de Vitória Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação

O goleiro Fernando Miguel anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional aos 40 anos, colocando fim a uma carreira que durou quase duas décadas. A decisão veio poucos dias após o jogador rescindir contrato com o Guarani, em comum acordo, devido a dores persistentes no joelho esquerdo — o mesmo que passou por cirurgia em 2024.

Contratado recentemente pelo clube de Campinas, Fernando Miguel iniciou os trabalhos com o elenco no dia 26 de dezembro e participou de apenas três sessões de treino. Durante as atividades, voltou a sentir desconforto no joelho operado e avaliou que não teria condições físicas de competir em alto nível na temporada de 2026. Diante do quadro, solicitou o desligamento do clube.

Relembre a carreira de Fernando Miguel

Fernando Miguel pelo Vitória por Felipe Oliveira/Divulgação
Fernando Miguel pelo Vasco por Rafael Ribeiro/Vasco
Fernando Miguel pelo Atlético-GO por Bruno Corsino/Atlético-GO
Fernando Miguel pelo Fortaleza por Mateus Lotif / Fortaleza
Fernando Miguel pelo Vitória por Mauricia da Matta/Vitória
Fernando Miguel pelo Ceará por Gabriel Silva / Ceará SC
Fernando Miguel pelo Guarani por Raphael Silvestre/Guarani FC
1 de 7
Fernando Miguel pelo Vitória por Felipe Oliveira/Divulgação

Em nota oficial, o Guarani confirmou que a rescisão ocorreu de forma amigável após o reaparecimento da lesão. O clube agradeceu ao atleta pela postura profissional durante o curto período no elenco e desejou sucesso na sequência de sua vida pessoal e profissional. Sem o goleiro, o Bugre avalia alternativas para a posição e conta atualmente com Dalberson, Fred Conte e Hyan Vieira no elenco, enquanto segue a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 10 de janeiro, contra o Primavera, no Brinco de Ouro da Princesa.

A aposentadoria foi anunciada pelo próprio Fernando Miguel por meio de suas redes sociais, em um vídeo e um longo texto de despedida que emocionou torcedores e colegas de profissão dos mais de dez clubes pelos quais passou.

“Essa é a decisão mais difícil da minha vida: parar de jogar. Ser um atleta profissional de futebol foi um sonho e eu o vivi da infância até o dia de hoje, com toda a minha força, paixão, responsabilidade e respeito”, escreveu.

“Me retiro sem lamento. As marcas que vou levar comigo, no corpo e na alma, fazem parte da vida de quem luta, leva o corpo ao limite e tenta sempre ir além. Cada dia valeu a pena. Obrigado, futebol.”

Os Ex-Bahia e Vitória que subiram para Série A

Iury Castilho (Coritiba) por VICTOR FERREIRA / ECV
Filipe Machado (Coritiba) por Victor Ferreira/EC Vitória
Everaldo (Coritiba) por Victor Ferreira/EC Vitória
Zeca (Coritiba) por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlos de Pena (Coritiba) por Letícia Martins/EC Bahia
Rafael Rodrigues (Coritiba) por Divulgação
Clayson (Coritiba) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Mendoza (Atlhetico-PR) por Betto Jr. / CORREIO
Madson (Atlhetico-PR) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Léo Pelé (Atlhetico-PR) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Giovanni Augusto (Chapecoense)  por Victor Ferreira/EC Vitoria
Felipe Vieira (Chapecoese)  por VICTOR FERREIRA / ECV
Marcinho (Chapecoense) por Pietro Carpi/EC Vitória
Refael Santos (Chapecoense) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Reynaldo (Remo) por Victor Ferreira/EC Vitória
Caio Vinícius (Remo)  por Victor Ferreira/EC Vitória
Régis (Remo) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Guto Ferreira (Remo) por Felipe Oliveira (Bahia)
1 de 18
Iury Castilho (Coritiba) por VICTOR FERREIRA / ECV

Carreira e passagem pelo Vitória

Fernando Miguel iniciou a carreira profissional no Esportivo, passou por Lajeadense e ganhou projeção nacional no Juventude. Em 2013, foi contratado pelo Vitória, inicialmente por empréstimo, sendo adquirido em definitivo no ano seguinte. No entanto, pelo clube apenas em 2015, ano em que foi peça importante na campanha de acesso à Série A.

Pelo Vitória, entre 2015 e 2018, disputou 151 partidas, foi titular nas campanhas de permanência na elite em 2016 e 2017 e conquistou dois títulos do Campeonato Baiano. O bom desempenho o levou ao Vasco, onde atuou entre 2018 e 2020 e ultrapassou a marca de 120 jogos com a camisa cruz-maltina.

LEIA MAIS 

Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Vitória em 2025

Veja quanto Bahia e Vitória faturaram com premiações em 2025

Ex-Vitória preso por tráfico de drogas tem julgamento marcado pela Justiça

Vitória anuncia compra em definitivo de Baralhas, herói da permanência do time na Série A

Ex-Vitória fica livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês

Em 2021, viveu um dos melhores momentos individuais da carreira no Atlético-GO, sendo peça-chave na campanha que resultou na melhor colocação da história do clube no Campeonato Brasileiro, além de registrar uma sequência de 16 partidas sem sofrer gols. Depois, defendeu o Fortaleza em 2022 e 2023, período em que alcançou 630 minutos sem ser vazado na Série A.

Na última temporada, Fernando Miguel atuou pelo Ceará, mas teve poucas oportunidades, com 13 jogos disputados em 2025. Sua última partida como profissional foi no dia 4 de junho, na derrota por 3 a 2 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Entre treinos e bastidores: 10 séries imperdíveis sobre esportes

Entre treinos e bastidores: 10 séries imperdíveis sobre esportes
Imagem - Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol

Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol
Imagem - Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Bahia em 2025

Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Bahia em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026