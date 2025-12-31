Acesse sua conta
Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol

O CORREIO montou uma “seleção” de obras para quem quer sentir as emoções do esporte nesse período sem jogos no Brasil

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 15:29

Gol! O Sonho Impossível (2005)
Gol! O Sonho Impossível (2005)

O futebol sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração para o cinema, rendendo histórias que vão muito além das quatro linhas. Dos dramas biográficos às comédias e narrativas de superação, várias obras cinematográficas capturam a paixão, os conflitos e a magia do esporte mais popular do mundo. Para quem deseja sentir as emoções do esporte nesse período sem jogos no Brasil, o CORREIO preparou uma seleção de 10 filmes sobre futebol.

10 filmes para quem é fã de futebol

Pelé: O Nascimento de uma Lenda (2016) | A cinebiografia retrata a infância humilde de Pelé e sua trajetória até se tornar o herói da Copa do Mundo de 1958, mostrando talento, perseverança e identidade brasileira. por Reprodução
Gol! – O Sonho Impossível (2005) | O filme acompanha a jornada de um jovem mexicano que sai da periferia de Los Angeles para tentar a sorte no futebol profissional na Inglaterra. por Reprodução
Fuga para a Vitória (1981) | Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme mistura futebol e guerra ao contar a história de prisioneiros aliados que enfrentam um time nazista. por Reprodução
Kung Fu Futebol Clube (2001) | Misturando artes marciais e futebol, o filme chinês aposta no humor e no exagero para criar uma história divertida e visualmente marcante. por Reprodução
Maradona by Kusturica (2008) | O documentário apresenta um retrato intenso e pessoal de Diego Maradona, abordando genialidade, polêmicas e contradições do ídolo argentino. por Reprodução
The Damned United (2009) | Baseado em fatos reais, o longa mostra a conturbada passagem do técnico Brian Clough pelo Leeds United, explorando ego, ambição e rivalidade. por Reprodução
Zidane: Um Retrato do Século XXI (2006) | Documentário experimental que acompanha Zinedine Zidane durante uma única partida, focando em gestos, emoções e concentração. por Reprodução
Driblando o Destino (Bend It Like Beckham, 2002) | Uma comédia leve e inspiradora sobre uma jovem que desafia tradições familiares para seguir o sonho de jogar futebol profissionalmente. por Reprodução
Os Dois Escobares (2010) | Documentário impactante que conecta a trajetória da seleção colombiana dos anos 1990 à ascensão do narcotráfico, tendo como eixo a vida e a morte do zagueiro Andrés Escobar por Reprodução
À Procura de Eric (Looking for Eric, 2009) | Um carteiro em crise encontra inspiração nas reflexões imaginárias de Eric Cantona, ídolo do Manchester United, em uma história sensível e bem-humorada. por Reprodução
1 de 10
Pelé: O Nascimento de uma Lenda (2016) | A cinebiografia retrata a infância humilde de Pelé e sua trajetória até se tornar o herói da Copa do Mundo de 1958, mostrando talento, perseverança e identidade brasileira. por Reprodução

Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira

Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

Apenas quatro clubes de futebol aparecem entre os 50 times mais valiosos do mundo; veja o ranking

Campeão do mundo com a Alemanha e ídolo do Real Madrid recorda passagem marcante pela Bahia

Esposa de Schumacher quebra silêncio 12 anos após acidente: ‘Ele está aqui’

