Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol

Pedro Carreiro
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 15:29
O futebol sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração para o cinema, rendendo histórias que vão muito além das quatro linhas. Dos dramas biográficos às comédias e narrativas de superação, várias obras cinematográficas capturam a paixão, os conflitos e a magia do esporte mais popular do mundo. Para quem deseja sentir as emoções do esporte nesse período sem jogos no Brasil, o CORREIO preparou uma seleção de 10 filmes sobre futebol.
10 filmes para quem é fã de futebol