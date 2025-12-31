CORREIO INDICA

Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol

O CORREIO montou uma “seleção” de obras para quem quer sentir as emoções do esporte nesse período sem jogos no Brasil

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 15:29

Gol! O Sonho Impossível (2005) Crédito: Reprodução

O futebol sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração para o cinema, rendendo histórias que vão muito além das quatro linhas. Dos dramas biográficos às comédias e narrativas de superação, várias obras cinematográficas capturam a paixão, os conflitos e a magia do esporte mais popular do mundo. Para quem deseja sentir as emoções do esporte nesse período sem jogos no Brasil, o CORREIO preparou uma seleção de 10 filmes sobre futebol.