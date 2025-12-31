Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entre treinos e bastidores: 10 séries imperdíveis sobre esportes

O CORREIO reuniu produções que exploram diferentes modalidades esportivas e histórias marcantes

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:14

The Las Dance (2020)
The Las Dance (2020) Crédito: Reprodução

O universo esportivo vai muito além dos gramados e também rende grandes histórias no formato de séries. Entre muito sangue, suor e lágrimas, essas obras acompanham atletas, técnicos e equipes em jornadas de pressão, glória e superação. Para quem quer sentir as emoções que somente o mundo dos esportes pode proporcionar, o CORREIO preparou uma lista com 10 séries esportivas

10 séries imperdíveis sobre esportes

The Last Dance (2020) | A série revisita a trajetória de Michael Jordan e os bastidores do Chicago Bulls nos anos 1990, revelando a construção de uma das maiores dinastias da história do esporte por Reprodução
Tour de France: No Coração do Pelotão (2023– ) | A série acompanha equipes e ciclistas durante a prova mais tradicional do ciclismo mundial, revelando esforço físico, estratégia e drama por Reprodução
Last Chance U (2016–2020) | A série acompanha atletas universitários em busca de uma segunda chance no esporte e na vida, revelando talento, pressão e vulnerabilidade por Reprodução
Being Serena (2018) | Produção intimista que mostra os desafios de Serena Williams dentro e fora das quadras, abordando carreira, maternidade e legado por Reprodução
Atleta A (2020) | Documentário investigativo que expõe abusos no esporte de alto rendimento, com foco no escândalo envolvendo a ginástica artística nos Estados Unidos por Reprodução
O Peso do Ouro (2020) | A série discute os impactos da pressão por medalhas na saúde mental de atletas olímpicos, trazendo depoimentos fortes e necessários por Reprodução
Cheer (2020–2022) | Produção que mergulha no competitivo universo das líderes de torcida universitárias, mostrando disciplina extrema, pressão psicológica e busca pela perfeição por Reprodução
Dirigir para Viver (2019– ) | Documentário que levou a Fórmula 1 a um novo público ao mostrar rivalidades, estratégias e tensões fora das pistas por Reprodução
Untold (2021– ) | A produção revela histórias polêmicas e pouco conhecidas do esporte mundial, abordando escândalos, conflitos e bastidores por Reprodução
Losers (2019) | Cada episódio apresenta histórias de atletas e equipes marcadas por derrotas, explorando como fracassos também moldam legados esportivos por Reprodução
1 de 10
The Last Dance (2020) | A série revisita a trajetória de Michael Jordan e os bastidores do Chicago Bulls nos anos 1990, revelando a construção de uma das maiores dinastias da história do esporte por Reprodução

Tags:

Esportes Séries

Mais recentes

Imagem - Aos 40 anos, goleiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol

Aos 40 anos, goleiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol
Imagem - Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol

Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol
Imagem - Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Bahia em 2025

Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Bahia em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026