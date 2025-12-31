Entre treinos e bastidores: 10 séries imperdíveis sobre esportes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:14
O universo esportivo vai muito além dos gramados e também rende grandes histórias no formato de séries. Entre muito sangue, suor e lágrimas, essas obras acompanham atletas, técnicos e equipes em jornadas de pressão, glória e superação. Para quem quer sentir as emoções que somente o mundo dos esportes pode proporcionar, o CORREIO preparou uma lista com 10 séries esportivas
10 séries imperdíveis sobre esportes