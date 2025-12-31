A alegria retorna de forma inesperada para 3 signos nesta quarta-feira (31 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 07:00
Hoje, 31 de dezembro, a energia do dia desperta lembranças, gratidão e a sensação de que muito foi aprendido ao longo do ano. A alegria não surge como algo grandioso ou inesperado, mas como uma presença suave que se revela nos detalhes, nas conversas e nos momentos simples. Para alguns signos, este é um dia de reconhecer que o peso ficou para trás e que há espaço real para sentir leveza novamente. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Hoje, a alegria aparece nas pequenas coisas. Uma conversa agradável, uma mensagem inesperada ou um detalhe simples muda completamente o seu humor. Você se lembra do quanto foi corajoso ao longo do caminho e percebe que tudo isso trouxe recompensas emocionais importantes.
Dica cósmica: felicidade cresce quando você se permite estar presente no agora.
Características do signo de Touro
Gêmeos: Hoje, você se sente mais leve, animado e mentalmente desperto. As ideias fluem, as conversas agradam e a sensação é de que o futuro reserva boas surpresas. Compartilhar pensamentos e trocar experiências aumenta ainda mais essa alegria.
Dica cósmica: dividir o que você sente amplia a felicidade.
Características do signo de Gêmeos
Escorpião: Hoje, você percebe que tem mais controle sobre suas emoções do que imaginava. Ao escolher leveza, o dia se transforma. Risadas, encontros ou momentos simples trazem a certeza de que tudo está bem, exatamente como está.
Dica cósmica: escolher alegria também é um ato de poder pessoal.
Características de Escorpião