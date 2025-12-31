Antes do Ano Novo, o céu pede encerramentos e limpeza emocional dos signos hoje (31 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:12
A última noite do ano não é apenas festa, ela carrega um peso emocional silencioso. A Lua em Touro ativa lembranças, sentimentos antigos e tudo aquilo que foi difícil largar ao longo de 2025.
É comum sentir um misto de gratidão e cansaço. Pessoas podem perceber que certas relações não atravessam a virada junto. Outras entendem, finalmente, que insistir em padrões antigos só atrasa a própria vida.
O céu pede despedidas conscientes. Não é sobre rompimentos explosivos, mas sobre aceitar o que não cabe mais. O que ficou pesado demais não deve ser levado para 2026.
Quando a Lua muda de signo, o alívio vem. Conversas fluem, o coração fica mais leve e surge a sensação de que um novo capítulo, de fato, começou.