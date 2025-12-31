ASTROLOGIA

Antes do Ano Novo, o céu pede encerramentos e limpeza emocional dos signos hoje (31 de dezembro)

Lua em Touro convida a fechar ciclos com maturidade e verdade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:12

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A última noite do ano não é apenas festa, ela carrega um peso emocional silencioso. A Lua em Touro ativa lembranças, sentimentos antigos e tudo aquilo que foi difícil largar ao longo de 2025.

É comum sentir um misto de gratidão e cansaço. Pessoas podem perceber que certas relações não atravessam a virada junto. Outras entendem, finalmente, que insistir em padrões antigos só atrasa a própria vida.

O céu pede despedidas conscientes. Não é sobre rompimentos explosivos, mas sobre aceitar o que não cabe mais. O que ficou pesado demais não deve ser levado para 2026.