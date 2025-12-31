Acesse sua conta
Baianos ficam em 3º e são os melhores brasileiros na São Silvestre 2025

Fábio Jesus Correia e Núbia de Oliveira Silva foram os brasileiros mais bem colocados na prova

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:10

Fábio Jesus Correia e Núbia de Oliveira Silva foram os brasileiros mais bem colocados na prova Crédito: Reprodução/TV Globo

Dois atletas baianos subiram ao pódio na 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, disputada nesta quarta-feira (31), em São Paulo. Fábio Jesus Correia e Núbia de Oliveira Silva foram os brasileiros mais bem colocados na prova, que, mais uma vez, teve atletas africanos nas primeiras posições.

Após a corrida, Fábio destacou as dificuldades enfrentadas pelos atletas no país e celebrou o resultado. “É uma pena que o Brasil não incentive mais o esporte e não invista no atletismo. Eu treino na rua. Eu agradeço à minha Bahia e a todo o povo baiano, só tenho a agradecer por mais um pódio, porque não é fácil competir com os africanos”, afirmou.

Muse Gizachew, da Etiópia, venceu a prova masculina, e o queniano Jonathan kipkoech foi o segundo colocado.

No feminino, Núbia de Oliveira Silva, 23 anos, completou os 15 km da prova em 52min42s, voltou a subir ao pódio da tradicional prova que encerra o calendário esportivo nacional. Satisfeita com o desempenho, ela ressaltou a evolução na competição. “Estou muito feliz. Agradeço a todos os brasileiros que torceram, aos meus pais e ao meu esposo. Represento Jaguarari e Campo Formoso. Foi uma excelente prova, consegui melhorar minha marca. Vim em busca do lugar mais alto do pódio, não consegui, mas um dia vai acontecer”, disse.

Em 2024, ela também terminou a disputa na 3ª posição. Neste ano, ela ficou atrás de Sisilia Panga, da Tanzânia, e Cynthia Chemweno, do Quênia, repetindo a posição.

Núbia começou no esporte na escola em Campo Formoso, na Bahia. Ela conheceu o professor e atual treinador, Antônio Ferreira Bonfim Filho, o Ferreirinha, em um Campeonato Intercolegial da cidade. Em seguida, ela se juntou à equipe do Praia Clube/Futel, com sede em Uberlândia.

