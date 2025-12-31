Veja os 22 pontos de queima de fogos no Réveillon 2026 em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Millena Marques
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:06
Salvador terá mais de pontos de queima de fogos durante a virada de ano no Réveillon 2026. Os fogos vão iluminar diversos pontos da capital e também das ilhas da Baía de Todos-os-Santos.
A cantora Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo, no dia 31.
Veja onde vai ter queima de fogos no Réveillon 2026
Confira lista com todos os pontos da queima de fogos:
1. Farol da Barra
2. Rio Vermelho
3. Amaralina
4. Jardim de Alah
5. Boca do Rio – 2 Pontos
6. Patamares
7. Itapuã
8. Boa Viagem
9. Ribeira
10. Santo Antônio Além do Carmo
11. Cajazeiras X
12. Periperi
13. São Tomé de Paripe
14. Pernambués
15. Ilha de Bom Jesus dos Passos
16. Itamoabo – Ilha de Maré
17. Santana – Ilha de Maré
18. Praia Grande – Ilha de Maré
19. Bananeiras – Ilha de Maré
20. Botelho – Ilha de Maré
Paramana – Ilha dos Frades
Programação do Festival Virada Salvador 2026
A Prefeitura de Salvador também divulgou a ordem de apresentação das atrações do Festival Virada Salvador 2026. Os shows gratuitos acontecerão entre os dias 27 (sábado) a 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A programação está prevista para começar às 19 horas em todos os cinco dias de festa.
Confira a ordem das atrações aqui.