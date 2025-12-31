DA BARRA A PARIPE

Veja os 22 pontos de queima de fogos no Réveillon 2026 em Salvador

Ivete Sangalo comanda contagem regressiva no Festival Virada Salvador 2026



Esther Morais

Millena Marques

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:06

Salvador terá mais de pontos de queima de fogos durante a virada de ano no Réveillon 2026. Os fogos vão iluminar diversos pontos da capital e também das ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

A cantora Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo, no dia 31.



Confira lista com todos os pontos da queima de fogos:

1. Farol da Barra

2. Rio Vermelho

3. Amaralina

4. Jardim de Alah

5. Boca do Rio – 2 Pontos

6. Patamares

7. Itapuã

8. Boa Viagem

9. Ribeira

10. Santo Antônio Além do Carmo

11. Cajazeiras X

12. Periperi

13. São Tomé de Paripe

14. Pernambués

15. Ilha de Bom Jesus dos Passos

16. Itamoabo – Ilha de Maré

17. Santana – Ilha de Maré

18. Praia Grande – Ilha de Maré

19. Bananeiras – Ilha de Maré

20. Botelho – Ilha de Maré

Paramana – Ilha dos Frades

A Prefeitura de Salvador também divulgou a ordem de apresentação das atrações do Festival Virada Salvador 2026. Os shows gratuitos acontecerão entre os dias 27 (sábado) a 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A programação está prevista para começar às 19 horas em todos os cinco dias de festa.