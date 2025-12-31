Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja os 22 pontos de queima de fogos no Réveillon 2026 em Salvador

Ivete Sangalo comanda contagem regressiva no Festival Virada Salvador 2026

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Esther Morais

  • Millena Marques

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:06

Salvador terá mais de pontos de queima de fogos durante a virada de ano no Réveillon 2026. Os fogos vão iluminar diversos pontos da capital e também das ilhas da Baía de Todos-os-Santos. 

A cantora Ivete Sangalo vai comandar a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo, no dia 31.

Veja onde vai ter queima de fogos no Réveillon 2026

Rio Vermelho por divulgação
Amaralina por Lucas Moura / Secom PMS
Jardim de Alah por Freepik
Itapuã (Imagem: Photoromeo | Shutterstock) por
Boa Viagem por Marcello Casal Jr./ Agência Brasil
Patamares por Valter Pontes/Secom
Farol da Barra por Divulgação/PMS
Boca do Rio – 2 Pontos por Marina Silva/CORREIO
Ribeira por Divulgação/PMS
Santo Antônio Além do Carmo por Divulgação/PMS
Cajazeiras X por Divulgação/PMS
Ilha de Bom Jesus dos Passos por Nara Gentil/CORREIO
Periperi por Sora Maia
São Tomé de Paripe por Reprodução
Pernambués por Reprodução
Itamoabo – Ilha de Maré por Divulgação
Santana – Ilha de Maré por Freepik
Praia Grande – Ilha de Maré por Betto Jr/Secom/Arquivo
Bananeiras – Ilha de Maré por Lucas Moura / Secom PMS
Botelho – Ilha de Maré por Lucas Moura / Secom PMS
Paramana – Ilha dos Frades por Igor Santos/Secom
1 de 21
Rio Vermelho por divulgação

Confira lista com todos os pontos da queima de fogos:

1. Farol da Barra

2. Rio Vermelho

3. Amaralina

4. Jardim de Alah

5. Boca do Rio – 2 Pontos

6. Patamares

7. Itapuã

8. Boa Viagem

9. Ribeira

10. Santo Antônio Além do Carmo

11. Cajazeiras X

12. Periperi

13. São Tomé de Paripe

14. Pernambués

15. Ilha de Bom Jesus dos Passos

16. Itamoabo – Ilha de Maré

17. Santana – Ilha de Maré

18. Praia Grande – Ilha de Maré

19. Bananeiras – Ilha de Maré

20. Botelho – Ilha de Maré

Paramana – Ilha dos Frades

Programação do Festival Virada Salvador 2026

progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
1 de 5
progra por Divulgação

A Prefeitura de Salvador também divulgou a ordem de apresentação das atrações do Festival Virada Salvador 2026. Os shows gratuitos acontecerão entre os dias 27 (sábado) a 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A programação está prevista para começar às 19 horas em todos os cinco dias de festa.

Leia mais

Imagem - Transalvador monta operação especial para o Festival Virada Salvador 2026; confira

Transalvador monta operação especial para o Festival Virada Salvador 2026; confira

Imagem - A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

Imagem - Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Confira a ordem das atrações aqui.

Tags:

Salvador Fogos de Artifício Réveillon

Mais recentes

Imagem - Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas

Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas
Imagem - Ferry-boat tem fila intensa e espera de mais de 3h no Réveillon

Ferry-boat tem fila intensa e espera de mais de 3h no Réveillon
Imagem - Escondidas na panturrilha: cinco mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

Escondidas na panturrilha: cinco mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026