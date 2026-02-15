Acesse sua conta
Homem é preso após agredir policiais civis no circuito Barra-Ondina

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (15)

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 18:20

Polícia Civil no Carnaval
Polícia Civil no Carnaval

Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante após agredir policiais civis durante uma abordagem nas imediações do Morro do Cristo, no circuito Barra-Ondina, na madrugada deste domingo (15).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito desacatou equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Durante a intervenção da polícia, ele desferiu socos contra os servidores, ocasionando lesões corporais em dois investigadores, além de proferir ofensas contra as equipes.

Após ser contido, o homem foi conduzido a um posto policial instalado no circuito, onde foi decretada a prisão em flagrante pelos crimes de desacato, resistência e lesão corporal dolosa contra agente de segurança pública no exercício da função. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Bahia Salvador Polícia

