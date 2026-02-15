CARNAVAL DE SALVADOR

Homem é preso após agredir policiais civis no circuito Barra-Ondina

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (15)

Millena Marques

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 18:20

Polícia Civil no Carnaval Crédito: Divulgação

Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante após agredir policiais civis durante uma abordagem nas imediações do Morro do Cristo, no circuito Barra-Ondina, na madrugada deste domingo (15).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito desacatou equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Durante a intervenção da polícia, ele desferiu socos contra os servidores, ocasionando lesões corporais em dois investigadores, além de proferir ofensas contra as equipes.