Homem é preso após agredir policiais civis no circuito Barra-Ondina

Millena Marques
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 18:20
Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante após agredir policiais civis durante uma abordagem nas imediações do Morro do Cristo, no circuito Barra-Ondina, na madrugada deste domingo (15).
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito desacatou equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).
Durante a intervenção da polícia, ele desferiu socos contra os servidores, ocasionando lesões corporais em dois investigadores, além de proferir ofensas contra as equipes.
Após ser contido, o homem foi conduzido a um posto policial instalado no circuito, onde foi decretada a prisão em flagrante pelos crimes de desacato, resistência e lesão corporal dolosa contra agente de segurança pública no exercício da função. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.