Mulher fere companheiro com garrafada na Praça da Piedade, em Salvador

Caso aconteceu na tarde deste sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:05

Uma mulher de 30 anos feriu o companheiro, de 21, com uma garrafada na tarde deste sábado (14), na Praça da Piedade, no Centro de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o casal estava brigando e a mulher acabou ferindo o companheiro com uma garrafa. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado, onde foi medicado.

A mulher, que sofreu uma queda no momento da confusão, foi atendida no posto de saúde do bairro e depois levada à unidade policial, onde prestou depoimento e foi liberada para responder em liberdade.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 5º Comando de Área. A 1ª Delegacia Territorial dos Barris registrou o caso como lesão corporal.

