Mulher fere companheiro com garrafada na Praça da Piedade, em Salvador

Millena Marques
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:05
Uma mulher de 30 anos feriu o companheiro, de 21, com uma garrafada na tarde deste sábado (14), na Praça da Piedade, no Centro de Salvador.
De acordo com a Polícia Civil, o casal estava brigando e a mulher acabou ferindo o companheiro com uma garrafa. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado, onde foi medicado.
A mulher, que sofreu uma queda no momento da confusão, foi atendida no posto de saúde do bairro e depois levada à unidade policial, onde prestou depoimento e foi liberada para responder em liberdade.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 5º Comando de Área. A 1ª Delegacia Territorial dos Barris registrou o caso como lesão corporal.