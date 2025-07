ARQUEIRO

Jogo com os pés, relação com Carpini e Ceni como ídolo: Novo goleiro do Vitória é apresentado

Thiago Couto foi o primeiro reforço do Leão a ser anunciado pelo clube para a segunda metade da temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de julho de 2025 às 16:42

Thiago Couto foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Envolvido em uma troca com o Sport por Gabriel Vasconcelos, o goleiro Thiago Couto chegou ao Vitória com a missão de ser a nova sombra para Lucas Arcanjo, titular do clube. Antes dos jogos voltarem, o novo jogador rubro-negro foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (2), na sala de imprensa do Barradão. O goleiro de 26 anos comentou sobre os primeiros dias de adaptação ao novo clube e sua relação com o treinador Thiago Carpini.>

"A intertemporada está sendo um período muito bom, os treinos estão sendo bem intensos desde que eu cheguei. Fui bem recebido por todo o grupo e pelos goleiros também. Carpini eu já conhecia. Claro que muda assim um ou outro trabalho, mas tem alguns que ele já mantém desde sempre, fica mais fácil essa integração. Estou me adaptando muito bem e estou muito feliz de estar aqui", iniciou.>

Revelado pelo São Paulo, Thiago Couto foi adquirido pelo Sport em 2024 por R$ 1,9 milhão, após se destacar no Juventude durante a temporada de 2023, período em que trabalhou sob o comando de Carpini. Foi sob o comando do atual comandante rubro-negro que o novo goleiro do Leão teve sua maior sequência em campo. Foram 40 partidas na temporada de acesso do time gaúcho à Série A.>

Essa relação, inclusive, foi um dos motivos que o convenceu a atuar pelo clube. "Fiquei muito feliz quando eu recebi o contato do Vitória. Falei com o Carpini e o fato de conhecer ele já pesou muito. Já conheço o trabalho, tenho uma relação muito boa com ele, com a comissão técnica e isso com certeza pesou. Espero poder contribuir com os meus companheiros no dia a dia", explicou.>

Já a base do Tricolor Paulista foi o espaço responsável por desenvolver uma de suas principais valências, o jogo com os pés. "Passei bastante tempo lá e foi um clube que me construiu como jogador e pessoa. Ter um jogo com os pés eu adquiri lá. A gente sempre foi muito estimulado desde pequeno a praticar isso. É a característica mais forte que eu trago de lá", disse. >

O goleiro não conseguiu se firmar na equipe pernambucana, acumulando apenas 11 partidas nas últimas duas temporadas. Com a ida de Gabriel para o Sport, a ideia é de que o novo camisa 12 fique no banco de reservas. O atleta, no entanto, afirmou que vai brigar para conseguir a titularidade da equipe.>

"Nenhum jogador gosta de ficar na reserva. Em nenhum momento eu vou ficar acomodado. Venho para brigar pela titularidade, mas com total respeito pelo Lucas que já está aqui há algum tempo. Vou fazer o meu melhor durante os treinamentos para poder brigar pela titularidade. O que eu puder fazer para contribuir com o Vitória dentro de campo, eu vou fazer", deu o recado.>

O goleiro paulista também revelou uma ligação curiosa com o rival. Rogério Ceni, atual treinador do Bahia, é o seu grande ídolo como jogador. Apesar de tietar o comandante do Esquadrão, Thiago fez questão de separar o ex-atleta da função no Tricolor. "Hoje o Ceni está no rival, mas a época dele como jogador do São Paulo era uma grande inspiração para mim. Como eu iniciei na base do São Paulo, acompanhava vendo de longe. Ele marcou história, marcou uma época no São Paulo e foi um grande ídolo para mim", confessou.>

"Já trabalhei com outros grandes goleiros no próprio São Paulo. Thiago Volpi, Jandrei, Denis, agora no Sport, e o Caíque França. No dia a dia a gente vai observando alguma coisa de cada um, sempre vai pegando algum conselho quando se é mais jovem e eu pude absorver algumas coisas dele. Espero poder ter crescido como jogador", complementou. >