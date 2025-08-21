ATAQUE INESPERADO

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Jovem estava no provador, quando percebeu algo subindo em sua perna, depois sentiu uma forte dor e tontura

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:16

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping Crédito: Reprodução

A estudante de arquitetura Alícia Spies, 20 anos, foi picada por um escorpião durante uma prova de roupa em um shopping do Distrito Federal, na última quarta-feira (20). O caso aconteceu por volta das 12h no provador da loja Zara, no ParkShopping, no Guará. Ela foi levada para um hospital e ficou em observação. Em nota enviada ao G1 DF, o ParkShopping lamentou o ocorrido e disse que mantém rigorosos protocolos de dedetização.

Alícia informou ao G1 DF que estava no provador quando percebeu algo subindo em sua perna, depois sentiu uma forte dor e tontura. Ao encontrar o escorpião, a jovem, que estava acompanhada da mãe, acionou os brigadistas do shopping. Eles atenderam a estudante até a chegada do Corpo de Bombeiros. A jovem foi levada de ambulância para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde ficou em observação.

O Instituto Butantã orienta que, em caso de picada de escorpião, a vítima deve lavar o local da picada com água e sabão, usar compressa com água morna e procurar imediatamente o serviço médico mais próximo. De acordo com informações do Ministério da Saúde, os efeitos da picada de escorpiões dependerão da espécie, tamanho, idade, nutrição, condições climáticas, quantidade de veneno e demora para buscar tratamento.