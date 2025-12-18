Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:14
Barack Obama usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para eleger os filmes favoritos de 2025. Dentre as produções selecionadas, o ex-presidente dos Estados Unidos colocou o novo filme queridinho brasileiro.
O Agente Secreto
O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, está na lista do político. A produção está cotada para o Oscar e vem colecionando prêmios em festivais de cinema pelo mundo.
Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.