Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano

Ex-presidente dos Estados Unidos compartilhou uma lista com as produções preferidas dele em 2025

Metrópoles

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:14

Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Barack Obama usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para eleger os filmes favoritos de 2025. Dentre as produções selecionadas, o ex-presidente dos Estados Unidos colocou o novo filme queridinho brasileiro.

O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, está na lista do político. A produção está cotada para o Oscar e vem colecionando prêmios em festivais de cinema pelo mundo.