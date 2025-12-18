Acesse sua conta
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano

Ex-presidente dos Estados Unidos compartilhou uma lista com as produções preferidas dele em 2025

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:14

Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Barack Obama usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para eleger os filmes favoritos de 2025. Dentre as produções selecionadas, o ex-presidente dos Estados Unidos colocou o novo filme queridinho brasileiro.

O Agente Secreto

[Edicase]Em "O Agente Secreto", um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador
[Edicase]Em "O Agente Secreto", um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)

O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, está na lista do político. A produção está cotada para o Oscar e vem colecionando prêmios em festivais de cinema pelo mundo.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

