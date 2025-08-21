Gandula age rápido em lance decisivo do Bahia e viraliza: 'Craque do jogo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:05
Nos acréscimos do segundo tempo, quando o Bahia buscava o gol da classificação contra o Ceará, um personagem fora das quatro linhas chamou a atenção: o gandula. Em um momento crucial do jogo, com duas bolas em campo por instantes, ele agiu de forma rápida e retirou uma delas, permitindo que a jogada seguisse normalmente. Na sequência, o que todo torcedor tricolor queria: gol do Bahia.
A intervenção foi fundamental. Caso a bola extra permanecesse no gramado, a arbitragem poderia ter interrompido o lance. Mas, com o campo liberado, Everton Ribeiro cruzou e Thiago, que havia acabado de entrar, marcou o gol que garantiu o Tricolor na final da Copa do Nordeste.
O gesto do gandula teve grande repercussão nas redes sociais. Muitos torcedores o exaltaram como "homem do jogo", destacando sua agilidade e atenção em um momento decisivo. Por outro lado, alguns torcedores do Ceará ficaram na bronca acreditando que a partida deveria ter parado.
Com o resultado, o Bahia garantiu vaga na final e vai em busca do quinto título da Copa do Nordeste, contra o Confiança.