NORDESTÃO

Gandula age rápido em lance decisivo do Bahia e viraliza: 'Craque do jogo'

Atitude foi destacada nas redes sociais

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:05

Gandula entrou para retirar segunda bola Crédito: Reprodução

Nos acréscimos do segundo tempo, quando o Bahia buscava o gol da classificação contra o Ceará, um personagem fora das quatro linhas chamou a atenção: o gandula. Em um momento crucial do jogo, com duas bolas em campo por instantes, ele agiu de forma rápida e retirou uma delas, permitindo que a jogada seguisse normalmente. Na sequência, o que todo torcedor tricolor queria: gol do Bahia.

? GOOL | Bahia 1-0 Ceará



⚽️ TIAGO

?️ Luciano Juba

? Copa do Nordeste | Semifinal



EU TE AMO, PIVETE!!!!pic.twitter.com/nmVniWWrOo — Vou de Bahêa (@VoudeBahea) August 21, 2025

A intervenção foi fundamental. Caso a bola extra permanecesse no gramado, a arbitragem poderia ter interrompido o lance. Mas, com o campo liberado, Everton Ribeiro cruzou e Thiago, que havia acabado de entrar, marcou o gol que garantiu o Tricolor na final da Copa do Nordeste.

O gesto do gandula teve grande repercussão nas redes sociais. Muitos torcedores o exaltaram como "homem do jogo", destacando sua agilidade e atenção em um momento decisivo. Por outro lado, alguns torcedores do Ceará ficaram na bronca acreditando que a partida deveria ter parado.

mano eu to rachando de rir



o gandula simplesmente meteu o fodase e saiu correndo atrás da bola e o jogo não parou



resultado ? gol do Bahia eliminando o Ceará



KKKKKKKKKKKKKKKKKKJJ



pic.twitter.com/Vv7rDvkHWd — theus (@matzeraxx) August 21, 2025

O gandula do Bahia merece receber o bicho do jogo.

Craque do jogo! ? — Marcel Filipe????NordestinoRetado Antifa (@marcelfilipeOFC) August 21, 2025

Reparem no gandula fazendo a boa e correndo pra tirar a 2° bola do campo, e logo em seguida Gol do Bahia https://t.co/4vpCuN4soi — FBI Bahia City ?? (@FBI_BahiaCity) August 21, 2025

Gandula em campo, duas bolas em jogo… vale tudo para o Bahia. O Ceará, mais uma vez, é assaltado na Fonte Nova. pic.twitter.com/fjFUrEPaX8 — Gabriel Lobo ? (@GabrielLobo10) August 21, 2025