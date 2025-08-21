'Hoje é festa': Celebra Tiago, herói da classificação do Bahia na Copa do Nordeste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 00:09
“O Bahia é um eterno gol de Raudinei.” A lendária frase, que evoca a mística de gols decisivos do Esquadrão de Aço nos momentos derradeiros das partidas, voltou a se fazer valer 31 anos depois, na noite desta quarta-feira (20). Com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, o garoto Tiago garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Fonte Nova, e carimbou a vaga do Tricolor na final da Copa do Nordeste.
Bahia x Ceará
Em um jogo truncado e de poucas chances, o Bahia dominou as ações na primeira etapa, enquanto o Ceará foi melhor na etapa final. Mas nos acréscimos, quando tudo caminhava para a disputa de pênaltis, Tiago apareceu na segunda trave para completar cruzamento de Everton Ribeiro e manter vivo o sonho do pentacampeonato regional. Após a partida, o garoto de aço celebrou muito o tento decisivo.
"Agradecer a todo esse elenco maravilhoso, ao professor Rogério. Gratificante demais viver o Bahia, estou muito feliz pela minha primeira final da Copa do Nordeste, agora é descansar, temos um jogo difícil no domingo e vamos por mais. Hoje é festa", disse o camisa 77 tricolor à transmissão do Premiere.
Na grande decisão, o Bahia enfrentará o Confiança, que eliminou o CSA na outra semifinal, em Maceió. Diferente das fases anteriores, a final será disputada em dois jogos: o primeiro, no dia 3 de setembro, na Arena Batistão, em Aracaju; e o segundo, no dia 7 de setembro, na Arena Fonte Nova. Antes disso, o Esquadrão volta suas atenções para o Brasileirão. Pela 21ª rodada, a equipe enfrenta o Santos, neste domingo (24), em Salvador.