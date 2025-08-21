Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Hoje é festa': Celebra Tiago, herói da classificação do Bahia na Copa do Nordeste

Garoto da base tricolor marcou o decisivo contra o Ceará aos 48 minutos do segundo tempo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 00:09

Tiago foi o grande herói da classificação tricolor
Tiago foi o grande herói da classificação tricolor Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

“O Bahia é um eterno gol de Raudinei.” A lendária frase, que evoca a mística de gols decisivos do Esquadrão de Aço nos momentos derradeiros das partidas, voltou a se fazer valer 31 anos depois, na noite desta quarta-feira (20). Com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, o garoto Tiago garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Fonte Nova, e carimbou a vaga do Tricolor na final da Copa do Nordeste.

Bahia x Ceará

Bahia x Ceará - semifinal Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Ceará - semifinal Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Ceará - semifinal Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Ceará - semifinal Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Ceará - semifinal Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Bahia x Ceará - semifinal Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia

Em um jogo truncado e de poucas chances, o Bahia dominou as ações na primeira etapa, enquanto o Ceará foi melhor na etapa final. Mas nos acréscimos, quando tudo caminhava para a disputa de pênaltis, Tiago apareceu na segunda trave para completar cruzamento de Everton Ribeiro e manter vivo o sonho do pentacampeonato regional. Após a partida, o garoto de aço celebrou muito o tento decisivo.

"Agradecer a todo esse elenco maravilhoso, ao professor Rogério. Gratificante demais viver o Bahia, estou muito feliz pela minha primeira final da Copa do Nordeste, agora é descansar, temos um jogo difícil no domingo e vamos por mais. Hoje é festa", disse o camisa 77 tricolor à transmissão do Premiere.

Leia mais

Imagem - Bahia e Vitória avançam às quartas de final da Copa do Nordeste sub-20

Bahia e Vitória avançam às quartas de final da Copa do Nordeste sub-20

Imagem - Bahia encaminha contratação de zagueiro promissor da base do Vasco

Bahia encaminha contratação de zagueiro promissor da base do Vasco

Imagem - Veja quanto o Bahia pode faturar se avançar à final da Copa do Nordeste

Veja quanto o Bahia pode faturar se avançar à final da Copa do Nordeste

Na grande decisão, o Bahia enfrentará o Confiança, que eliminou o CSA na outra semifinal, em Maceió. Diferente das fases anteriores, a final será disputada em dois jogos: o primeiro, no dia 3 de setembro, na Arena Batistão, em Aracaju; e o segundo, no dia 7 de setembro, na Arena Fonte Nova. Antes disso, o Esquadrão volta suas atenções para o Brasileirão. Pela 21ª rodada, a equipe enfrenta o Santos, neste domingo (24), em Salvador.

Mais recentes

Imagem - Com gol nos acréscimos, Bahia bate o Ceará e vai à final da Copa do Nordeste

Com gol nos acréscimos, Bahia bate o Ceará e vai à final da Copa do Nordeste
Imagem - Bahia e Vitória avançam às quartas de final da Copa do Nordeste sub-20

Bahia e Vitória avançam às quartas de final da Copa do Nordeste sub-20
Imagem - Com foco na defesa, Vitória segue preparação para encarar o Flamengo

Com foco na defesa, Vitória segue preparação para encarar o Flamengo

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
01

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
02

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime
03

Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime

Imagem - Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?
04

Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?