FUTEBOL

Veja quanto o Bahia pode faturar se avançar à final da Copa do Nordeste

Tricolor recebe o Ceará na Fonte Nova, hoje, por vaga na decisão

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:04

Willian José Crédito: Marcio Roberto/ Estadão Conteúdo

O Bahia disputa com o Ceará, na noite desta quarta-feira (20), uma vaga na final da Copa do Nordeste. A última vez que o tricolor chegou à decisão foi em 2021, quando foi campeão em cima justamente do Ceará. Além da chance de brigar novamente pela orelhuda, a classificação também garantiria uma premiação em dinheiro ao time comandado por Rogério Ceni.

Avançando, o Bahia já estará garantido como campeão ou vice da Copa do Nordeste, o que vem com bonificação de R$ 1,4 milhão ou R$ 2,2 milhões, dependendo do resultado.

Até agora, o time já recebeu cerca de R$ 4,82 milhões na Copa do Nordeste, somando a participação na fase de grupos (R$ 3,5 milhões), quartas de final (R$ 550 mil) e na semifinal (R$ 770 mil).

A partida decisiva contra o Ceará acontece a partir das 21h30, na Arena Fonte Nova. Chegando à final, o Tricolor de Aço poderá se isolar no topo do futebol nordestino, conquistando a 5ª taça do torneio. Atualmente, Bahia e Vitória dividem o posto de maiores campeões do torneio, com quatro taças cada.