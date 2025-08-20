Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quanto o Bahia pode faturar se avançar à final da Copa do Nordeste

Tricolor recebe o Ceará na Fonte Nova, hoje, por vaga na decisão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:04

Willian José fez os dois gols do tricolor na partida
Willian José  Crédito: Marcio Roberto/ Estadão Conteúdo

O Bahia disputa com o Ceará, na noite desta quarta-feira (20), uma vaga na final da Copa do Nordeste. A última vez que o tricolor chegou à decisão foi em 2021, quando foi campeão em cima justamente do Ceará. Além da chance de brigar novamente pela orelhuda, a classificação também garantiria uma premiação em dinheiro ao time comandado por Rogério Ceni.

Avançando, o Bahia já estará garantido como campeão ou vice da Copa do Nordeste, o que vem com bonificação de R$ 1,4 milhão ou R$ 2,2 milhões, dependendo do resultado.

Leia mais

Imagem - Em duelo de camisas pesadas, Bahia e Ceará vão a campo pela semifinal da Copa do Nordeste

Em duelo de camisas pesadas, Bahia e Ceará vão a campo pela semifinal da Copa do Nordeste

Imagem - Bahia x Ceará: saiba onde assistir, horário e escalações

Bahia x Ceará: saiba onde assistir, horário e escalações

Imagem - Relembre os confrontos históricos entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Relembre os confrontos históricos entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Até agora, o time já recebeu cerca de R$ 4,82 milhões na Copa do Nordeste, somando a participação na fase de grupos (R$ 3,5 milhões), quartas de final (R$ 550 mil) e na semifinal (R$ 770 mil).

A partida decisiva contra o Ceará acontece a partir das 21h30, na Arena Fonte Nova. Chegando à final, o Tricolor de Aço poderá se isolar no topo do futebol nordestino, conquistando a 5ª taça do torneio. Atualmente, Bahia e Vitória dividem o posto de maiores campeões do torneio, com quatro taças cada.

O Bahia já foi campeão em 2001, 2002, 2017 e 2021. O Ceará é tricampeão (2015, 2020 e 2023).

Mais recentes

Imagem - Fábio vira jogador com mais partidas disputadas no futebol mundial

Fábio vira jogador com mais partidas disputadas no futebol mundial
Imagem - Gols e liderança: Kayzer se consolida como referência do Vitória em meio à crise na temporada

Gols e liderança: Kayzer se consolida como referência do Vitória em meio à crise na temporada
Imagem - Em duelo de camisas pesadas, Bahia e Ceará vão a campo pela semifinal da Copa do Nordeste

Em duelo de camisas pesadas, Bahia e Ceará vão a campo pela semifinal da Copa do Nordeste

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil
01

Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador
03

Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
04

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo