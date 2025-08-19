Acesse sua conta
Relembre os confrontos históricos entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Em busca de uma vaga na final do torneio, tricolor encara o alvinegro nesta quarta-feira (20)

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:00

Tricolor conquistou o Nordestão de 2021 em cima do Ceará
Tricolor conquistou o Nordestão de 2021 em cima do Ceará Crédito: Felipe Oliveira/ EC Bahia

Nesta quarta-feira (20), a partir das 21h30, a Arena Fonte Nova será palco de mais um capítulo da intensa rivalidade entre Bahia e Ceará na Copa do Nordeste. Desta vez, a semifinal da edição 2025 promete fogo, história e a busca por uma vaga na grande decisão. E se há um confronto que define o Nordestão nos últimos anos, é este: as duas equipes já protagonizaram três finais memoráveis desde 2015, com o Ceará saindo vitorioso em duas delas e o Bahia quebrando o domínio em 2021.

A primeira final entre os dois times, em 2015, foi marcada pela soberania alvinegra. Com um gol de Ricardinho na Fonte Nova, o Ceará partiu para o jogo de volta no Castelão com vantagem e não deu chances: venceu por 2x1, com gols de cabeça de Charles e Gilvan, fechando o placar agregado em 3x1. Maxi Biancucchi fez o gol de honra do tricolor naquela decisão.

Cinco anos depois, o roteiro se repetiu. Na primeira partida, na Arena Castelão, após Fernandão abrir o placar para o Bahia, o Ceará venceu de virada por 3x1, com gols de Fernando Sobral, Cléber e Matheus Gonçalves garantindo. No jogo da volta, em Pituaçu, o time cearense administrou o resultado e ampliou com Cléber novamente, fechando o agregado em 4x1 e confirmando o bicampeonato.

Em 2021, veio a revanche tricolor. Após perder o primeiro jogo por 1x0, com um gol nos acréscimos de Jael, o Bahia partiu para a Fonte Nova precisando virar e chegou a fazer 2x0, com Rodriguinho e Gilberto. Mas, no fim, Jael apareceu outra vez, empatando e levando a decisão para os pênaltis. Lá, Matheus Teixeira brilhou, defendendo a cobrança de Jorginho, e Conti sacramentou: 3x1 nas penalidades, dando o quarto título de “Lampions” ao Esquadrão.

Além das finais, Bahia e Ceará têm uma longa história na competição. O Tricolor possui 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021), enquanto o Vozão tem 3 (2015, 2020 e 2023). No confronto direto, são 18 jogos, com 7 vitórias baianas, 8 cearenses e 3 empates. Nas semifinais, o Bahia já eliminou o Ceará em 2018, mas perdeu a final para o Sampaio Corrêa.

Em 2025, os dois times já se enfrentaram duas vezes, e o Esquadrão saiu invicto: 3x2 na fase de grupos da Copa do Nordeste (gols de Erick [2] e Lucho) e 1x0 no Brasileirão (Everton Ribeiro, de pênalti).

Após vencer o Corinthians no último sábado (16), o Bahia iniciou os trabalhos no CT Evaristo de Macedo nesta segunda (18). Rogério Ceni tem time titular definido, mas ajustes táticos são esperados para neutralizar o contra-ataque cearense. Com o apoio da torcida na Fonte Nova, o Tricolor quer repetir os recentes resultados e garantir mais uma final, que pode ser contra CSA ou Confiança, que se enfrentam na outra semifinal.

