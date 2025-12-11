VALORES RECORDES

Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking

Avaliado em R$ 5 bilhões, o Flamengo é o clube mais valioso do país

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:41

Flamengo é o clube mais valioso do Brasil em 2025 Crédito: Adriann Fontes/Flamengo

O futebol brasileiro alcançou um patamar histórico em 2025. De acordo com estudo da Sports Value, o valor de mercado dos 30 clubes mais valiosos do Brasil atingiu R$ 47,4 bilhões, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e o maior número já registrado no país.

O Flamengo lidera o ranking e se tornou o primeiro clube brasileiro a ultrapassar R$ 5 bilhões em valuation. Logo atrás aparece o Palmeiras, avaliado em R$ 4,4 bilhões, consolidando a hegemonia dos finalistas da Libertadores e dos dois primeiros colocados do Brasileirão deste ano.

No Nordeste, a dupla Bahia e Vitória aparece como a mais valiosa da região. O Bahia ocupa a 12ª posição no ranking nacional, com valuation de R$ 1,783 bilhão, enquanto o Vitória surge na 16ª colocação, avaliado em R$ 826 milhões.

O levantamento da Sports Value utiliza uma metodologia baseada em quatro pilares:

• Ativos circulantes e imobilizados: inclui caixa, aplicações financeiras, estádio, centro de treinamento e outras estruturas físicas, sem considerar ativos intangíveis.

• Valor da marca: leva em conta tamanho da torcida, potencial de consumo, presença geográfica, engajamento e desempenho esportivo, além da eficiência na geração de receitas.

• Jogadores (ativos intangíveis): considera o valor de mercado do elenco profissional e os investimentos registrados na formação de atletas das categorias de base.