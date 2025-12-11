Acesse sua conta
Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking

Avaliado em R$ 5 bilhões, o Flamengo é o clube mais valioso do país

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:41

Flamengo venceu o Ceará e confirmou o título do Brasileirão
Flamengo é o clube mais valioso do Brasil em 2025 Crédito: Adriann Fontes/Flamengo

O futebol brasileiro alcançou um patamar histórico em 2025. De acordo com estudo da Sports Value, o valor de mercado dos 30 clubes mais valiosos do Brasil atingiu R$ 47,4 bilhões, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e o maior número já registrado no país.

Clubes mais valiosos do Brasil em 2025

Flamengo - R$ 5.096 bilhões por Reprodução
Palmeiras - R$ 4.395 bilhões por Reprodução
Corinthians - R$ 3.971 bilhões por Reprodução
Atlético-MG - R$ 3.373 bilhões por Reprodução
São Paulo - R$ 3.244 bilhões por Reprodução
Botafogo - R$ 3.047 bilhões por Reprodução
Cruzeiro - R$ 2.831 bilhões por Reprodução
Internacional - R$ 2.590 bilhões por Reprodução
Atlhetico-PR - R$ 2.100 bilhões por Reprodução
Fluminense - R$ 2.085 bilhões por Reprodução
Grêmio - R$ 1.835 bilhão por Reprodução
Bahia - R$ 1.783 bilhão por Reprodução
RB Bragantino - R$ 1.719 bilhão por Reprodução
Vasco da Gama - R$ 1.523 bilhão por Reprodução
Santos - R$ 1.357 bilhão por Reprodução
Vitória -  R$ 826 milhões por Reprodução
Fortaleza - R$ 789 milhões por Reprodução
Sport - R$ 789 milhões por Reprodução
Atlético-GO - R$ 433 milhões por Reprodução
Juventude - R$ 431 milhões por Reprodução
América-MG -  413 milhões por Reprodução
Ceará - R$ 410 milhões por Reprodução
Cuiabá - R$ 364 milhões por Reprodução
Coritiba - R$ 362 milhões por Reprodução
Criciúma - R$ 302 milhões por Reprodução
Remo - R$ 300 milhões por Reprodução
Guarani - R$ 278 milhões por Reprodução
Goiás - R$ 260 milhões por Reprodução
Santa Cruz - R$ 243 milhões por Reprodução
Ponte Preta - R$ 216 milhões por Reprodução
1 de 30
Flamengo - R$ 5.096 bilhões por Reprodução

O Flamengo lidera o ranking e se tornou o primeiro clube brasileiro a ultrapassar R$ 5 bilhões em valuation. Logo atrás aparece o Palmeiras, avaliado em R$ 4,4 bilhões, consolidando a hegemonia dos finalistas da Libertadores e dos dois primeiros colocados do Brasileirão deste ano.

No Nordeste, a dupla Bahia e Vitória aparece como a mais valiosa da região. O Bahia ocupa a 12ª posição no ranking nacional, com valuation de R$ 1,783 bilhão, enquanto o Vitória surge na 16ª colocação, avaliado em R$ 826 milhões.

Bahia e Vitória serão os únicos nordestinos na Série A em 2026 e passam a liderar ranking histórico da região

Bahia é o 8º melhor time feminino do Brasil e Vitória é o 31º; veja ranking de outros baianos

Times baianos estão entre os clubes mais odiados do Brasil; veja ranking

Descubra qual o time da Série A tem o plano de sócio torcedor mais caro

O levantamento da Sports Value utiliza uma metodologia baseada em quatro pilares:

• Ativos circulantes e imobilizados: inclui caixa, aplicações financeiras, estádio, centro de treinamento e outras estruturas físicas, sem considerar ativos intangíveis.

• Valor da marca: leva em conta tamanho da torcida, potencial de consumo, presença geográfica, engajamento e desempenho esportivo, além da eficiência na geração de receitas.

• Jogadores (ativos intangíveis): considera o valor de mercado do elenco profissional e os investimentos registrados na formação de atletas das categorias de base.

• Direitos esportivos: contabiliza receitas garantidas por participação em competições organizadas por federações e pela CBF.

