CBF

Bahia é o 8º melhor time feminino do Brasil e Vitória é o 31º; veja ranking de outros baianos

O Corinthians, campeão do Brasileirão A1, é o líder do ranking de clubes

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:33

Bahia e Vitória Crédito: Reprodução

A CBF divulgou nesta quinta-feira (4) o Ranking Nacional de Clubes e de Federações do futebol feminino para 2026, bem como a Convenção de Pontos, documento que orienta a elaboração do ranking. O Corinthians, campeão do Brasileirão A1, é o líder do ranking de clubes, e a Federação Paulista de Futebol (FPF) lidera a tabela de federações. Entre os times baianos, o Bahia é quem aparece mais acima, na 8ª posição.

Além do Esquadrão, os outros times baianos são: Vitória (31ª), Doce Mel (34ª), Atlético de Alagoinhas (51ª), Astro (93ª) e Juventude Conquista (102ª).

Bahia comemorou hexa feminino 1 de 24

As quatro primeiras posições do Ranking Nacional de Clubes está composta por equipes do futebol paulista: Corinthians (14.000 pontos), Palmeiras (11.536), São Paulo (11.162) e Ferroviária (11.112) puxam a fila, seguidos pelo Internacional, que fecha o top 5 com 10.072 pontos.

O sucesso dos times paulistas faz da FPF a federação melhor colocada no Ranking de Federações, com 78.150 pontos, contra 27.524 da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), na segunda posição. Completam o top 5 de federações Rio Grande do Sul (25.752), Minas Gerais (24.432) e Distrito Federal (16.875).