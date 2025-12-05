Acesse sua conta
Bahia é o 8º melhor time feminino do Brasil e Vitória é o 31º; veja ranking de outros baianos

O Corinthians, campeão do Brasileirão A1, é o líder do ranking de clubes

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:33

Bahia e Vitória
Bahia e Vitória Crédito: Reprodução

A CBF divulgou nesta quinta-feira (4) o Ranking Nacional de Clubes e de Federações do futebol feminino para 2026, bem como a Convenção de Pontos, documento que orienta a elaboração do ranking. O Corinthians, campeão do Brasileirão A1, é o líder do ranking de clubes, e a Federação Paulista de Futebol (FPF) lidera a tabela de federações. Entre os times baianos, o Bahia é quem aparece mais acima, na 8ª posição.

Além do Esquadrão, os outros times baianos são: Vitória (31ª), Doce Mel (34ª), Atlético de Alagoinhas (51ª), Astro (93ª) e Juventude Conquista (102ª).

Bahia comemorou hexa feminino

Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
1 de 24
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia

As quatro primeiras posições do Ranking Nacional de Clubes está composta por equipes do futebol paulista: Corinthians (14.000 pontos), Palmeiras (11.536), São Paulo (11.162) e Ferroviária (11.112) puxam a fila, seguidos pelo Internacional, que fecha o top 5 com 10.072 pontos.

O sucesso dos times paulistas faz da FPF a federação melhor colocada no Ranking de Federações, com 78.150 pontos, contra 27.524 da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), na segunda posição. Completam o top 5 de federações Rio Grande do Sul (25.752), Minas Gerais (24.432) e Distrito Federal (16.875).

A CBF divulgou ainda a Convenção de Pontos do Ranking Nacional de Clubes, que traz as pontuações relativas a cada uma das competições femininas organizadas pela entidade e os pesos de cada uma delas. Já na temporada 2025, a convenção de pontos foi atualizada e passou a considerar, além dos Brasileiros Feminino A1, A2 e A3, também a Copa do Brasil Feminina no somatório de pontos.

