Erick vai jogar contra o São Paulo? Vitória toma decisão sobre presença do atacante

Alan Pinheiro
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:35
Com a briga contra o rebaixamento pegando fogo, o Vitória decidiu escalar o atacante Erick para a partida contra o São Paulo, marcada para este domingo (7). A partida, válida pela 38ª rodada, acontece a partir das 16h no Barradão. Com a presença do jogador em campo, o Rubro-negro vai precisar pagar uma multa ao clube paulista no valor de R$ 1 milhão. As informações foram divulgadas inicialmente pelo ge.com e confirmadas pelo CORREIO.
A intenção do clube, no entanto, é incluir o valor em uma possível compra do jogador. O contrato de empréstimo de Erick se encerra no fim de 2025 e não tem valor de compra fixado, o que força o Leão a negociar com o São Paulo. Esse movimento já foi usado pela direção rubro-negra anteriormente, nas partidas contra Botafogo e Sport. Nas ocasiões, Lucas Halter e Thiago Couto, respectivamente, eram os atletas envolvidos.
Veja momentos de Erick pelo Vitória
Vivendo sua segunda passagem pelo clube — a primeira ocorreu em 2018, quando disputou 19 partidas e contribuiu com dois gols e duas assistências — Erick destacou em novembro como se sentia acolhido no Vitória. Por isso, não escondeu o desejo de permanecer em definitivo, embora o foco imediato seja garantir a permanência do Rubro-Negro na Série A.
ErickAtacante do Vitória
Considerando as duas passagens do atacante pela Toca do Leão, Erick vestiu a camisa do Vitória em 69 oportunidades na carreia. O camisa 33 contribuiu diretamente com 13 gols, sendo seis anotados pelo jogador e sete assistências concedidas.