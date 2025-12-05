MULTA A PAGAR

Erick vai jogar contra o São Paulo? Vitória toma decisão sobre presença do atacante

Direção rubro-negra tem interesse em adquirir o jogador em definitivo junto ao clube paulista

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:35

Erick pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a briga contra o rebaixamento pegando fogo, o Vitória decidiu escalar o atacante Erick para a partida contra o São Paulo, marcada para este domingo (7). A partida, válida pela 38ª rodada, acontece a partir das 16h no Barradão. Com a presença do jogador em campo, o Rubro-negro vai precisar pagar uma multa ao clube paulista no valor de R$ 1 milhão. As informações foram divulgadas inicialmente pelo ge.com e confirmadas pelo CORREIO.

A intenção do clube, no entanto, é incluir o valor em uma possível compra do jogador. O contrato de empréstimo de Erick se encerra no fim de 2025 e não tem valor de compra fixado, o que força o Leão a negociar com o São Paulo. Esse movimento já foi usado pela direção rubro-negra anteriormente, nas partidas contra Botafogo e Sport. Nas ocasiões, Lucas Halter e Thiago Couto, respectivamente, eram os atletas envolvidos.

Vivendo sua segunda passagem pelo clube — a primeira ocorreu em 2018, quando disputou 19 partidas e contribuiu com dois gols e duas assistências — Erick destacou em novembro como se sentia acolhido no Vitória. Por isso, não escondeu o desejo de permanecer em definitivo, embora o foco imediato seja garantir a permanência do Rubro-Negro na Série A.

Estou muito feliz aqui, me sinto em casa. O presidente já conversou comigo, falei do meu desejo de ficar no clube, mas primeiro temos que deixar o Vitória na Série A Erick Atacante do Vitória