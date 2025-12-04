Acesse sua conta
Vitória tem 65% de chances de rebaixamento; veja o que precisa para permanecer na Série A

Leão é rebaixado em 170 de 243 cenários possiveis

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:19

Renato Kayzer em momento de fé no vestiario do Vitório
Renato Kayzer em momento de fé no vestiário do Vitório Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Antes de ser goleado pelo Bragantino, o Vitória ocupava a 15ª colocação e vivia um cenário relativamente confortável na luta contra o rebaixamento: segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tinha apenas 30,6% de chances de queda. Porém, com o revés em Bragança Paulista e a combinação de resultados da rodada, o rubro-negro ficou estacionado nos 42 pontos, caiu para o 17º lugar e agora vê seu risco de rebaixamento subir para 65%.

Enquanto isso, os concorrentes diretos avançaram. O Fortaleza venceu o Corinthians, chegou aos 43 pontos, saiu da 18ª para a 16ª posição e reduziu suas chances de queda para 35%. Já o Santos derrotou o Juventude, alcançou 44 pontos, saltou da 17ª para a 14ª colocação e praticamente se livrou da ameaça, com apenas 2% de risco.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

A situação do Vitória só não é ainda pior porque o Internacional perdeu para o São Paulo, permaneceu com 41 pontos e caiu da 16ª para a 18ª colocação, passando a ter 77,6% de chances de rebaixamento. O Ceará, derrotado pelo Flamengo, também segue envolvido na briga, com 43 pontos, em 15º lugar, e 20,3% de risco de queda.

A última rodada, marcada para este domingo (7), às 16h, promete alta tensão. Nenhum dos times ameaçados se enfrenta diretamente, o que significa que cinco jogos simultâneos vão definir quem permanece na Série A e quem cai para a Série B.

Jogos das equipes lutando contra o rebaixamento na última rodada:

  • Vitória x São Paulo, no Barradão
  • Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro
  • Ceará x Palmeiras, na Arena Castelão
  • Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos
  • Internacional x RB Bragantino, no Beira Rio

Possíveis desfalques do Vitória para o jogo contra o São Paulo

Lucas Arcanjo - Lesão por Victor Ferreira/ EC Vitória
Fintelman - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Claudinho - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Halter - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Edu - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Jamerson - Lesão por Victor Ferreira/ EC Vitória
Rúben Ismael - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - Questões contratuais  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 9
Lucas Arcanjo - Lesão por Victor Ferreira/ EC Vitória

Diante das possíveis combinações de resultados dessas partidas, existem 243 cenários distintos na briga contra o rebaixamento. O número que preocupa o torcedor rubro-negro — e confirma a estimativa de apenas 35% de chances de permanência — é que em 170 desses cenários o Vitória termina rebaixado.

O time mais ameaçado é o Inter, que cai em 208 dos 243 cenários. Em seguida aparecem os cearenses: o Ceará é rebaixado em 63 possibilidades, e o Fortaleza, em 39. O Santos vive situação bem mais tranquila: cai em apenas 6 cenários.

LEIA MAIS 

Vitória sofre com baixas e pode ter até 9 desfalques para jogo decisivo contra o São Paulo

'Um jogo não apaga os outros 12': Jair Ventura explica goleada e mantém confiança para a rodada final

VÍDEO: Confira os gols de Red Bull Bragantino 4x0 Vitória

Osvaldo lamenta goleada para o Bragantino, mas mantém fé na permanência: 'Vitória é para quem acredita'

Vitória é goleado pelo Bragantino, retorna ao Z-4 e se complica para a rodada final

Para o Vitória alcançar os 73 cenários em que consegue se salvar, o primeiro passo é claro: vencer o São Paulo no Barradão. Além disso, o rubro-negro precisa torcer para que pelo menos um dos seguintes resultados aconteça:

  • derrota do Santos para o Cruzeiro;
  • empate ou derrota do Fortaleza diante do Botafogo;
  • empate ou derrota do Ceará contra o Palmeiras.

Tags:

Vitória Rebaixamento

