Vitória tem 65% de chances de rebaixamento; veja o que precisa para permanecer na Série A

Leão é rebaixado em 170 de 243 cenários possiveis

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:19

Renato Kayzer em momento de fé no vestiário do Vitório Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Antes de ser goleado pelo Bragantino, o Vitória ocupava a 15ª colocação e vivia um cenário relativamente confortável na luta contra o rebaixamento: segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tinha apenas 30,6% de chances de queda. Porém, com o revés em Bragança Paulista e a combinação de resultados da rodada, o rubro-negro ficou estacionado nos 42 pontos, caiu para o 17º lugar e agora vê seu risco de rebaixamento subir para 65%.

Enquanto isso, os concorrentes diretos avançaram. O Fortaleza venceu o Corinthians, chegou aos 43 pontos, saiu da 18ª para a 16ª posição e reduziu suas chances de queda para 35%. Já o Santos derrotou o Juventude, alcançou 44 pontos, saltou da 17ª para a 14ª colocação e praticamente se livrou da ameaça, com apenas 2% de risco.

A situação do Vitória só não é ainda pior porque o Internacional perdeu para o São Paulo, permaneceu com 41 pontos e caiu da 16ª para a 18ª colocação, passando a ter 77,6% de chances de rebaixamento. O Ceará, derrotado pelo Flamengo, também segue envolvido na briga, com 43 pontos, em 15º lugar, e 20,3% de risco de queda.

A última rodada, marcada para este domingo (7), às 16h, promete alta tensão. Nenhum dos times ameaçados se enfrenta diretamente, o que significa que cinco jogos simultâneos vão definir quem permanece na Série A e quem cai para a Série B.

Jogos das equipes lutando contra o rebaixamento na última rodada:

Vitória x São Paulo, no Barradão

Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro

Ceará x Palmeiras, na Arena Castelão

Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos

Internacional x RB Bragantino, no Beira Rio

Diante das possíveis combinações de resultados dessas partidas, existem 243 cenários distintos na briga contra o rebaixamento. O número que preocupa o torcedor rubro-negro — e confirma a estimativa de apenas 35% de chances de permanência — é que em 170 desses cenários o Vitória termina rebaixado.

O time mais ameaçado é o Inter, que cai em 208 dos 243 cenários. Em seguida aparecem os cearenses: o Ceará é rebaixado em 63 possibilidades, e o Fortaleza, em 39. O Santos vive situação bem mais tranquila: cai em apenas 6 cenários.

Para o Vitória alcançar os 73 cenários em que consegue se salvar, o primeiro passo é claro: vencer o São Paulo no Barradão.