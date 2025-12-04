Acesse sua conta
Vitória sofre com baixas e pode ter até 9 desfalques para jogo decisivo contra o São Paulo

Leão precisa vencer o tricolor para ter chances de permanência

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:19

Edu, Halter, Erick e Dudu podem ficar de fora da partida contra o São Paulo
Edu, Halter, Erick e Dudu podem ficar de fora da partida contra o São Paulo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a goleada sofrida para o Bragantino, o Vitória entra em campo extremamente pressionado na última rodada do Brasileirão. O rubro-negro enfrenta o São Paulo neste domingo (8), às 16h, no Barradão, precisando vencer obrigatoriamente e ainda torcer por tropeços dos concorrentes diretos para escapar do rebaixamento. Para completar o cenário delicado, o time terá uma longa lista de desfalques.

Possíveis desfalques do Vitória para o jogo contra o São Paulo

Lucas Arcanjo - Lesão por Victor Ferreira/ EC Vitória
Fintelman - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Claudinho - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Halter - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Edu - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Jamerson - Lesão por Victor Ferreira/ EC Vitória
Rúben Ismael - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu - Lesão por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - Questões contratuais  por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Arcanjo - Lesão

O zagueiro Lucas Halter deixou o jogo contra o Bragantino no intervalo por incômodo na coxa. Dudu, que entrou no segundo tempo em Bragança Paulista, também precisou ser substituído por problemas físicos. Já Edu sequer viajou, pois sofreu lesão na coxa diante do Mirassol. A tendência é que os três não tenham condições de atuar contra o São Paulo.

Outro possível desfalque é o atacante Erick, mas por motivo contratual. Emprestado pelo São Paulo ao Vitória, ele só pode atuar mediante pagamento de multa de R$ 1 milhão, valor que o clube ainda avalia se irá ou não desembolsar.

Além deles, o Vitória tem ausências já confirmadas: Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Jamerson e Rúben Ismael, todos fora há algum tempo por problemas físicos. Com tantas baixas, o técnico Jair Ventura demonstrou preocupação após a derrota para o Bragantino.

“Me preocupa perder três, quatro, cinco jogadores para o próximo jogo. Quando você perde pilares, diminui suas opções. Ninguém vai jogar machucado. O Halter é fortíssimo; se pediu para sair, é porque não tinha condição. O mesmo vale para Edu e Dudu. Vamos com quem estiver 100% e convocar nossa torcida para fazer a festa de sempre”, afirmou o treinador.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer - 9 gols

Sem Halter e Edu, Jair Ventura deve montar o trio defensivo com Camutanga e escolher entre Neris e Zé Marcos para completar o setor. Outra possibilidade é improvisar o volante Willian Oliveira na zaga, o que abriria uma nova dúvida: quem atuaria ao lado de Baralhas no meio? Com Dudu fora, as opções são Ronald, Pepê ou Ricardo Ryller.

A possível ausência de Erick é tão preocupante quanto. Com três gols e cinco assistências, ele é o segundo atleta com mais participações diretas em gol na temporada, atrás apenas de Renato Kayzer, autor de nove gols. Caso o clube decida não pagar a multa, o substituto natural é Matheuzinho, enquanto Lucas Braga, Fabri e Osvaldo correm por fora na disputa.

Pressionado, dependente de outros resultados e com desfalques importantes, Jair Ventura vive um dos momentos mais desafiadores desde sua chegada. O elenco se reapresenta nesta sexta-feira (5), no CT Manoel Pontes Tanajura, para iniciar a curta preparação — de apenas dois dias — visando ao duelo decisivo diante do São Paulo.

LEIA MAIS 

Após goleada, veja as contas do Vitória para evitar rebaixamento no Barradão

'Um jogo não apaga os outros 12': Jair Ventura explica goleada e mantém confiança para a rodada final

VÍDEO: Confira os gols de Red Bull Bragantino 4x0 Vitória

Osvaldo lamenta goleada para o Bragantino, mas mantém fé na permanência: 'Vitória é para quem acredita'

Vitória é goleado pelo Bragantino, retorna ao Z-4 e se complica para a rodada final

Tags:

Vitória Brasileirão são Paulo Rebaixamento

