Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Um jogo não apaga os outros 12': Jair Ventura explica goleada e mantém confiança para a rodada final

Rubro-negro tomou 4x0 do Bragantino e voltou para zona de rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:20

Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A goleada sofrida para o Bragantino, por 4x0, colocou o Vitória em situação delicada na luta contra o rebaixamento, e o técnico Jair Ventura reconheceu o impacto do resultado, mas evitou atribuir a derrota a um único fator. O treinador destacou que a equipe vinha em boa sequência e encarou o jogo como um ponto completamente fora da curva.

“Tínhamos cinco jogos de invencibilidade e apenas um gol sofrido. Desde que chegamos, não tínhamos vivido algo assim. Se tivéssemos passado por situações piores antes, talvez nem estivéssemos vivos na disputa Mas depois de um 4x0, qualquer coisa que eu fale vira desculpa de perdedor”, analisou o treinador em entrevista coletiva.

“Vitória é para quem acredita. Não dependemos mais só de nós, mas temos nosso jogo em casa. Se vencermos, continuamos vivos. Confio nos jogadores e sei que vamos dar a volta por cima. Um jogo não pode apagar os outros 12 que fizemos”, acrescentou.

Veja imagens de Vitória e Bragantino

Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Analisando a parte tática do jogo, Jair reforçou que nada apresentado pelo Bragantino o surpreendeu, mas admitiu que a diferença de tempo de preparação teve peso no desempenho das duas equipes. Como não pode mudar o que já aconteceu, garantiu que o foco é recuperar o lado anímico do grupos após a dura derrota.

“Como líder, não posso transmitir desânimo. Já vivi situações de última rodada em que não dependíamos só de nós, e nas duas deu certo. O Vitória é para quem acredita. O Bragantino não me surpreendeu: estudamos tudo, nosso analista acertou a escalação. Mas fisicamente senti eles um pouco acima. Agora é desligar os telefones, focar no nosso jogo e contar com o Barradão lotado. A maior frustração seria não vencermos e os outros resultados ajudarem”, comentou Jair.

LEIA MAIS

VÍDEO: Confira os gols de Red Bull Bragantino 4x0 Vitória

Osvaldo lamenta goleada para o Bragantino, mas mantém fé na permanência: 'Vitória é para quem acredita'

Vitória é goleado pelo Bragantino, retorna ao Z-4 e se complica para a rodada final

Precisando quebrar tabu de 29 anos, Vitória reencontra Vagner Mancini em duelo decisivo contra o Bragantino

Jogadores de Bahia e Vitória estão entre os que menos desfalcam times brasileiros por lesões

Com o resultado, o Vitória permanece com 42 pontos, mas caiu duas posições e agora ocupa a 17ª colocação. A queda ocorreu por conta dos triunfos de Fortaleza e Santos, que ultrapassaram o Rubro-negro na tabela e deixaram a briga ainda mais dramática. A situação só não é pior devido à derrota momentânea do Internacional diante do São Paulo, que mantém o Colorado com 41 pontos, na 18ª posição.

Agora, o Vitória chega à última rodada sem depender apenas de si para escapar do rebaixamento. Além de precisar vencer o São Paulo neste domingo (3), às 16h, no Barradão, o Rubro-negro terá de torcer pelo tropeço de ao menos um entre Fortaleza, que visita o Botafogo, Santos, que recebe o Cruzeiro, e Ceará, que recebe o Palmeiras.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

Como a situação já não fosse complicada o suficiente, o Leão pode ter desfalque importantes para a partida. O zagueiro Lucas Halter deixou a partida no intervalo com um incomodo na coxa; Edu já não jogou também sentido a coxa; e Dudu, que entrou no intervalo, também precisou ser substituído. Todos devem ficar de fora da “final” contra o São Paulo e Jair reconheceu que as ausências preucupam.

“Se eu disser que perdemos porque o Halter saiu no primeiro tempo, que o volante entrou e teve que sair… vão dizer que é desculpa por termos tomado quatro. Mas, sim, me preocupa perder três, quatro, cinco jogadores para o próximo jogo. Quando você perde pilares, diminui suas opções. Ninguém vai jogar machucado. O Halter é fortíssimo; se pediu para sair, é porque não tinha condição. O mesmo vale para Edu e Dudu. Vamos com quem estiver 100% e convocar nossa torcida para fazer a festa de sempre”, projetou.

Tags:

Vitória Brasileirão Rebaixamento

Mais recentes

Imagem - 'Tem conversas em andamento', revela Danilo Fernandes sobre futuro após aposentadoria

'Tem conversas em andamento', revela Danilo Fernandes sobre futuro após aposentadoria
Imagem - Flamengo vence no Maracanã e confirma título do Campeonato Brasileiro

Flamengo vence no Maracanã e confirma título do Campeonato Brasileiro
Imagem - VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport

VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotomania 2857, desta quarta-feira (3)
01

Resultado da Lotomania 2857, desta quarta-feira (3)

Imagem - Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)
02

Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)

Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)
03

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

Imagem - Homem morre ao ser atingido por barra de supino durante exercício em academia
04

Homem morre ao ser atingido por barra de supino durante exercício em academia