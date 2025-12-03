LEÃO PRESSIONADO

'Um jogo não apaga os outros 12': Jair Ventura explica goleada e mantém confiança para a rodada final

Rubro-negro tomou 4x0 do Bragantino e voltou para zona de rebaixamento

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:20

Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A goleada sofrida para o Bragantino, por 4x0, colocou o Vitória em situação delicada na luta contra o rebaixamento, e o técnico Jair Ventura reconheceu o impacto do resultado, mas evitou atribuir a derrota a um único fator. O treinador destacou que a equipe vinha em boa sequência e encarou o jogo como um ponto completamente fora da curva.

“Tínhamos cinco jogos de invencibilidade e apenas um gol sofrido. Desde que chegamos, não tínhamos vivido algo assim. Se tivéssemos passado por situações piores antes, talvez nem estivéssemos vivos na disputa Mas depois de um 4x0, qualquer coisa que eu fale vira desculpa de perdedor”, analisou o treinador em entrevista coletiva.

“Vitória é para quem acredita. Não dependemos mais só de nós, mas temos nosso jogo em casa. Se vencermos, continuamos vivos. Confio nos jogadores e sei que vamos dar a volta por cima. Um jogo não pode apagar os outros 12 que fizemos”, acrescentou.

Analisando a parte tática do jogo, Jair reforçou que nada apresentado pelo Bragantino o surpreendeu, mas admitiu que a diferença de tempo de preparação teve peso no desempenho das duas equipes. Como não pode mudar o que já aconteceu, garantiu que o foco é recuperar o lado anímico do grupos após a dura derrota.

“Como líder, não posso transmitir desânimo. Já vivi situações de última rodada em que não dependíamos só de nós, e nas duas deu certo. O Vitória é para quem acredita. O Bragantino não me surpreendeu: estudamos tudo, nosso analista acertou a escalação. Mas fisicamente senti eles um pouco acima. Agora é desligar os telefones, focar no nosso jogo e contar com o Barradão lotado. A maior frustração seria não vencermos e os outros resultados ajudarem”, comentou Jair.

Com o resultado, o Vitória permanece com 42 pontos, mas caiu duas posições e agora ocupa a 17ª colocação. A queda ocorreu por conta dos triunfos de Fortaleza e Santos, que ultrapassaram o Rubro-negro na tabela e deixaram a briga ainda mais dramática. A situação só não é pior devido à derrota momentânea do Internacional diante do São Paulo, que mantém o Colorado com 41 pontos, na 18ª posição.

Agora, o Vitória chega à última rodada sem depender apenas de si para escapar do rebaixamento. Além de precisar vencer o São Paulo neste domingo (3), às 16h, no Barradão, o Rubro-negro terá de torcer pelo tropeço de ao menos um entre Fortaleza, que visita o Botafogo, Santos, que recebe o Cruzeiro, e Ceará, que recebe o Palmeiras.

Como a situação já não fosse complicada o suficiente, o Leão pode ter desfalque importantes para a partida. O zagueiro Lucas Halter deixou a partida no intervalo com um incomodo na coxa; Edu já não jogou também sentido a coxa; e Dudu, que entrou no intervalo, também precisou ser substituído. Todos devem ficar de fora da “final” contra o São Paulo e Jair reconheceu que as ausências preucupam.